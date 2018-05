Más de 1,200 elementos de seguridad para la final de ida entre Motagua y Marathón

Tegucigalpa, Honduras

La Policía Nacional ultima detalles para la final de ida del Clausura 2017-18 de la Liga Nacional entre Motagua y Marathón a disputarse este domingo en el estadio Nacional.

El partido comenzará a las 4:00 PM, pero desde horas muy tempranas las fuerzas del orden comenzarán con los trabajos de prevención y resguardo, aunque hay que tomar en cuenta que las llaves del recinto son entregadas a las autoridades policiales desde el sábado.



El comisionado Otoniel Castillo Lemus es el encargado de todo el tema de seguridad para esta final y aseguró que las 25 mil personas que estarán en el Nacional disfrutarán de una fiesta deportiva.



"Estamos tomando todas las lecciones de eventos y pasado y viendo en qué fallamos para mejorar, queremos garantizarle a todos los aficionados que vayan que disfrutarán de un ambiente de seguridad y que será una fiesta deportiva. Seguirán los puntos de prechequeo, donde se registra a la persona, en el recorrido hacia el estadio hay personal de inteligencia y de ser posible se le registra; ya hicimos una reunión y se utilizará un gran número de policías, vamos a tener un poquito más que lo que se tuvo el domingo pasado donde hubo 1,200 policías", mencionó.

El superior terminó diciendo: "Normalmente son siete anillos pero siempre queda uno que es el patrullaje que se hace en los barrios y colonias porque se busca que la gente salga de manera tranquila".

PROHIBICIONES:

Objetos: Astas o algún tipo de palo o tubos de pvc que pueda servir como arma.



Vestuario: No se permitirá el acceso a personas con doble camisa ni fajas con hebillas grandes.



Pólvora: El uso de la pólvora estará prohibido y de igual manera se revisará en las casetas del estadio, porque ahí se ha encontrado en otras ocasiones.



Otros: Estará prohibido el uso de punteros laser, mochilas de todo tipo, sombrillas, botes de vidrio o de plásticos, armas de cualquier tipo.



RECOMENDACIONES:

Hora: Llegar desde tempranas horas al estadio para ubicarse de manera tranquila en el estadio y poder parquear su carro.



Paciencia: La Policía Nacional estará en los diversos portones y no permitirá que la gente se meta en las filas.



Niños: Se cobrará entrada a los niños y la policía pide que los padres estén al pendiente de sus vástagos en todo momento.



Mujeres: Por recomendaciones de la Policía Nacional, no se permitirá que mujeres en estado de embarazo ingresen al recinto por su seguridad y la de su criatura.