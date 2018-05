¿Selena Gomez y Kylie Jenner reanudan su amistad?

New York, Estados Unidos

Las reconocidas artistas Selena Gomez y Kylie Jenner han sido vistas nuevamente juntas, después del distanciamiento que tuvieron por años, siendo el tercero en discordia el músico Justin Bieber.



La MET Gala 2018 fue el escenario 'perfecto' para que estas dos estrellas se reencontraran. Ambas famosas posaron sonrientes ante las cámaras, luciendo vestidos mucho más conservadores de lo esperado; Selena presumió un atuendo en color blanco, y Kylie un vestido color negro, diseñado por Alexander Wang.



No se sabe si esto fue sólo una cortesía en el marco de este importante evento de la moda, o si de verdad ya dejaron atrás sus diferencias, ya que a Gomez le molestó la estrecha ‘amistad’ que en un tiempo tuvo Kendall Jenner con su chico.



También hay otro factor que no permite que Selena sea muy cercana a las Kardashian-Jenner, y es su gran amistad y lealtad que le debe a Taylor Swift, quien no tiene relación con el clan por sus diferencias con Kanye West.