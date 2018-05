¿Lucero y Luis Miguel tuvieron un romance cuando eran niños?

Ciudad de México, México

Luego de varios años de especulaciones sobre un posible romance entre la cantante Lucero y Luis Miguel, por fin se han aclarado los rumores.



Fue la misma artista que dijo, en una conferencia de prensa, que le tiene mucho cariño al "Sol de México", pero que cuando ellos se conocieron no les "sudaban las manos" como a los niños de ahora.



Al ser interrogada por la prensa dijo: "Es mito porque estábamos muy chiquitos. En esa época, cuando éramos chicos, no éramos tan avanzados como los chicos de ahora. No nos sudaban las manos".



"La verdad es que no nos escondimos para darnos besos, pero tuvimos una amistad muy padre, a los 14 años", comentó la guapa mujer.



Recordó: "En Acapulco pasamos muchas semanas de filmación. René Cardona era el director, quien además era muy divertido y vivimos momentos muy divertidos. Además éramos muchos chavos y son de esas historias que te acuerdas muy bien".



Lucero, dejó claró que aún le guarda un gran cariño a Luis Miguel, pese a que tiene muchos años de no verlo.