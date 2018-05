Zonas del país que estarán sin energía eléctrica este jueves 10 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que este jueves 10 de mayo habrá varios cortes del servicio eléctrico en el país.



Por cambios de poste, limpieza de brecha y mantenimiento general del circuito las cuadrillas de la EEH tendrán que quitar la luz.



Distrito Central de 9:00 am a 1:00 pm

De la primera avenida hasta la octava avenida de Comayagüela

Entre la novena y 16 calle de Comayagüela

Barrio La Bolsa

Barrio Guacerique

Asilo de ancianos María Eugenia

Sanaa

El Obelisco

Estado Mayor

El Calvario

Molino Central Harinero

Barrio Lempira

14 calle hasta 18 barrio Villa Adela

Colonia Rodríguez

Hospital San Jorge



Esquipulas del Norte, Olancho, de 8:00 am a 5:00 pm

Municipio Esquipulas del Norte

Plan Jano

Aldeas:

Los encuentros

Carrizal

El Encino

El Río



La Ceiba, Atlántida de 8:00 am a 5:00 pm

Calle al muelle de Cabotaje

Residencial Villa Rosa

Colonia Las Palmas

Residencial Génova

Colonia La Pradera

Colonia Villa Neem I y II

Residencial El Prado

Residencial Villas del Caribe

Residencial Villa Mary

Residencial Villas del Mar

Colonia Kawas (este)

Residencias Jardines del Este

Colonia Puerto Escondido

Colonia Cordimariana

Colonia Prados de Misericordia

Colonia Modelo

Residencial Bella Oriente

Residencial Los Ángeles

Destacamento de la Naval

Muelle de Cabotake

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Astillero



Ilama, Santa Bárbara de 8:30 am a 4:00 pm

Aldea El Bálsamo

La Cañada

Hidro Cececapa



Santa Rosa de Copán de 8:30 am a 4:00 pm

Residencial María Auxiliadora

Barrio Santa Teresa

Barrio Santa rosa

Colonia Loma Linda

Sector El Duende

Los Plancitos

Cefam

Barrio El Centro

Barrio Santa Eduviges



Choluteca de 8:00 am a 4:00 pm

Orocuina

Mal Paso

Barrio La Estación

Barrio El Centro

Barrio Abajo

Caserio Nueva Esperanza

Barrio Potrerios

Barrio El Centro

Villa San Pablo

Barrio Buenos Aires

Barrio Nueva York

Barrio Cedrito

Colonia Nuevos Horizontes

El Muray

La Concepción

Caserio Los Montoya

Caserio Alianza

Colonia Las Lomas

Combaly

Agua Podrida

Matapalo

La Rinconada

El Hato

El Carrizal

El Espinal

Piedra Campana

El Tamarindo

Aguas Sarcas

Maquelizo

San Ramón

Calpule

Caserio Los Encuentros

Aldeas Tres Ceibas

Caserio Sabana Larga

Bajio

El Tablón

Samalaguayre

Quebrada honda

Apasilagua

Barrio El Cementerio

Barrio y Colonia Armenja

El Corienton

Caserio San Jones

Caserio Los Sánchez

Zapatón

Los Mangos

Soledad

El Bajillo

Soledad Centro

La Pitaya

Aldea La Victoria

Colonia Ezequiel

Aldea El Quebracho

Albahaca

El Llano

El Tejar

El Guayabal

Las Casitas

La Culebra

Verro Bonito

Las Marías

Aldea El Rodeo

Morolica

Nueva Morolica

El Tamarindo

Aldea San Esteban

Caserio Las Casitas

La Cieniga

Barrio El Tejar

Caserio La Enea

Los Achiotes

El Recodo

Caserio Apasupo