Regiones sanitarias toman medidas ante casos de influenza

Redacción

Choluteca, Honduras

La muerte de un adulto y el contagio de una menor de dos años con influenza tipo A H1N1 ha obligado a las autoridades de la región sanitaria número seis, en Choluteca, a tomar medidas de prevención de la enfermedad en sus unidades de atención.



El constante lavado de manos con agua y jabón, así como la utilización de mascarillas es a partir de la fecha una norma en el Hospital General del Sur y los centros de salud.



La elaboración de un cerco epidemiológico a la familia de la menor contagiada con el virus le ha permitido a la región conocer más a fondo cómo se contagio la niña.

Según lo revelado por las autoridades sanitarias, la niña permanecía bajo el cuidado de su abuela, quien semanas atrás presentó un cuadro leve de gripe y debido a su edad y otras patologías requirió de internamiento hospitalario.



La niña ingresó al sanatorio hace tres semanas por un cuadro severo de neumonía y desde entonces ha permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), donde se le detectó el virus y fue remitida a nivel central para un especializado tratamiento médico.



“Se ha cumplido con el protocolo de atención indicado y ahora tenemos que trabajar en la educación de la población”, dijo José Paguaga, director departamental de Salud en Choluteca.



Las medidas

El sanatorio ya ha identificado y habilitado un área especial para la atención de posibles pacientes. Gustavo Avelar, epidemiólogo del Hospital General del Sur, explicó que por el momento no han tenido que hacer uso del espacio.



“Se está atendiendo de manera normal y las personas afectadas por procesos respiratorios están en las salas respectivas, pero con vigilancia”, dijo el entrevistado.



Al igual que la regional de Choluteca, en los departamentos de El Paraíso y Comayagua se están preparando para cualquier eventualidad.



Pese a que en ambos sectores aún no se reportan casos, la cercanía con sitios donde el número de contagios es alto que los obliga a tomar acciones.



Indiana Argeñal, directora de salud en El Paraíso, aseguró que se cuenta con los insumos necesarios para hacerles frente a los contagios que se puedan presentar.



“Hemos comenzado una campaña en cooperación con los medios locales para difundir los cuidados que la población debe tomar para evitar contagiarse”, informó la funcionaria.



Argeñal anunció que en los próximos días sostendrán una reunión con el ministro de Salud, Octavio Sánchez, a fin de establecer las acciones a tomar de aquí en adelante.



En el hospital Santa Teresa, de Comayagua, se creó ayer un comité orientado a brindar lineamientos para el manejo de la enfermedad tanto a nivel del recinto como en los hogares de la ciudad.



El comité lo conforman los tres subdirectores, personal de laboratorio, epidemiología, enfermería y médicos del centro hospitalario.



Edwin Padilla, portavoz del comité, aseguró que el sanatorio tiene los insumos, el personal y logística para brindar tratamiento a pacientes que no tengan complicaciones por el avance del virus.



“En el nivel central se cuenta con el equipo requerido para atender cualquier brote del virus A H1N1”, aseguró Padilla.