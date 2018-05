Familia de mujer sacrificada en rito abandona la casa donde residían

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La misteriosa muerte de su madre, Gloria Liceth Izaguirre Torres, ocurrida en una casa abandonada donde se practicaban ritos satánicos y que se ubica en una zona solitaria de la aldea Corralitos, en el sector de El Hatillo, obligó a cinco de sus hijos a abandonar su vivienda en la colonia Smith de Comayagüela.

EL HERALDO quiso dialogar con la familia de la fallecida, pero al llegar a dicho vecindario se encontró que el portón de acceso a la humilde vivienda estaba cerrado. Una cadena ya oxidada y un pequeño candado fueron los dispositivos de seguridad con los que la familia dejó atrancado el portón de láminas de zinc del inmueble.

De interés: Capturan a cuatro hermanos por el asesinato de una persona

Algunos de los vecinos de la familia, con extremo hermetismo y evidente temor, manifestaron a EL HERALDO que “en la tarde (del lunes) sacaron sus cositas y se fueron a saber para dónde”. Doña Gloria Liceth vivía junto a su compañero de hogar, cinco de sus hijos y un nieto, hijo de una de sus hijas mayores, contaron los colonos de la Smith.

Al consultarles sobre doña Gloria y su familia contaron que “nunca vimos cosas extrañas o relacionadas con brujería allí donde vivían ellos”.

“Tenían entre 11 meses o un año de vivir aquí, vivían muy humilde. Con ella vivían cinco hijos y un nieto”, confirmó una vecina, quien además aseguró que ellos alquilaban la casa.

Estuve dos noches sin dormir

EL HERALDO también volvió a la zona donde se ubica la extraña vivienda que es propiedad de Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).

Muy cerca del misterioso sitio se encontraba José Zelaya, empleado del Inprema y que por residir en la zona vigila esporádicamente la casa.

“Ese día yo venía del trabajo para la casa y me sorprendió que me encontré un carro de Medicina Forense; antes de llegar a esa propiedad me encontré a un amigo y me dijo que habían encontrado un muerto adentro de la casa, entré para ver y fue horrible lo que vi”, narró el asustadizo hombre que reside en Corralitos.

“Me quedé paralizado, estuve dos noches sin poder dormir, he estado con medicamentos para controlar un poco los nervios, me quedé duro y hasta la vez se me encrespan los pelos”, narró Zelaya.

El celador comentó que al entrar al cuarto oscuro, porque ya eran las 6:00 de la tarde, sintió un olor a clavel de muerto, se pasó para la otra habitación y el olor era más fuerte. Zelaya monitorea ese dominio desde hace ocho años y recordó que hace algún tiempo él había visto varias cosas similares a cruces amarradas con cabuyas, pero nunca sospechó nada malo.

Fue ocupado por sacerdotes

El inmueble en el que ocurrió el insólito caso fue adquirido por el Inprema el 27 de diciembre del año 1991, comprado a la Institución La Salle, y en él funcionó el colegio católico que lleva el mismo nombre La Salle, ahora en San Pedro Sula.

Según ejecutivos del Inprema, el edificio fue construido hace aproximadamente cien años y ocupado en sus inicios por sacerdotes españoles y monjas, tal y como lo informó EL HERALDO.

En el antiguo inmueble aún permanecen la cruz invertida y las candelas usadas el sábado anterior, en lo que pareció ser un rito satánico en el que murió doña Gloria Izaguirre.

Le puede interesar: Dan el último adiós al héroe nacional: bombero Óscar Madrid