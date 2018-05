Héctor Vargas a Diego Vazquez: "Lo voy a terminar ajusticiando"

Tegucigalpa, Honduras

En la previa de la final entre Marathón y Motagua, los técnicos Héctor Vargas y Diego Vazquez han comenzado calentar este partido.



El entrenador azul afirmó que las águilas azules se quedarán con el título. "Vamos a ser campeones", declaró Vazquez a la emisora capitalina HRN.



La respuesta no ha tardado en llegar del lado esmeralda, Héctor Vargas inició dejando una idea en suspenso: "Si yo te contesto lo de Diego... Los dioses del fútbol me han marcado que nosotros en la única final que disputamos (Olimpia le ganó a Motagua) la ganamos".



Después, inesperadamente el timonel verde imaginó un escenario de película: "Esto va a parecer un cuento de Walt Disney, ahí tienen a la Perra, Pollo".

"Pero la única cosa que sí hacés un cuento, yo voy a ser el léon, porque así me decían cuando jugaba y él será la "Barbie", entonces lo voy a terminar ajusticiando, déjalo ahí, ya pasó", expresó



Agregó con una sonrisa que su pretensión es idéntica a la de su compatriota: "Que diga lo que quiera, nosotros jugamos y vamos a tratar de ganar el campeonato".



La Cancha

Al preguntarle al estratega verde sobre la cancha que utilizarán para cerrar la final respondió: "Donde nos toque, tenemos que ser coherente con nuestra forma de pensar. Lo de jugar en el Yankel o aquí ya queda a criterio y análisis de la junta directiva, jugadores y nosotros".



Marathón ha entrenado los dos días de esta semana en el estadio Olímpico y él respondió: "Se entrena aquí por que es lo más parecido al Nacional".



¿Y usted dónde prefiere? "En mi casa, en Villa Nuria, al lado de la piscina...(risas) No, eso lo tienen que decidir ellos. Está pendiente de cómo manejarlo".



Vargas sostiene que a su equipo las estadísticas lo ven como favorito, pero eso en la final ya no vale: "Los números nos avalan que sí, pero en las finales se terminan los números, así que los favoritos van a aparecer de acuerdo al rendimiento que tengamos nosotros".