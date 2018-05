Tegucigalpa, Honduras

El virus de la influenza H1N1 mantiene en vilo a la población hondureña y a las autoridades, ante la amenaza de una expansión o brote, ya que a la fecha suman cinco personas muertas y 116 afectadas con esta enfermedad.

Pero, ¿cómo se transmite la influenza H1N1?, aquí te lo contamos...

El virus se transmite a través de gotitas de saliva de personas infectadas, que se expulsan al ambiente al toser o estornudar. También por el contacto directo con personas contaminadas.

El contagio, al ser también un virus de la gripe, es como el de la gripe estacional: se transmite de persona a persona, principalmente por el aire y secreciones nasales.

En los niños, además de las afecciones respiratorias, se presentan problemas digestivos como náuseas, vómitos y diarreas.

Para evitar contagio, siga estas recomendaciones:

-Lavado de manos con agua y jabón constantemente

-Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable

-No tocarse nariz, boca ni ojos con las manos sucias

-No compartir vasos, utensilios, alimentos o celulares

-Evitar saludar de mano o beso

-No escupir en el suelo

-Mantener higiene en su vestimenta

-Evitar acudir a lugares concurridos.