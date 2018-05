Cantante Belinda revela lo que sintió antes de ser hospitalizada de emergencia

Málaga, España

La cantante Belinda sorprendió a sus seguidores luego que tuviera que cancelar una presentación para ser ingresada de emergencia al hospital.



Horas más tarde, la ojiverde utilizó sus redes sociales para revelar que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para sacarle piedras que tenía en el riñón.



Además, confesó los terribles momentos que vivió antes de ser ingresada al sanatario.



"6 de Mayo nunca te olvidaré... El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el riñón... Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida", escribió en Instagram la guapa mexicana.



Agregó: "L‪es comparto mi historia: Ayer tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar, puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón...".



"Ahora tengo que cuidarme mucho más, mi aprendizaje de esto es tomar mucha agua, hidratarse, a veces se nos olvida porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la salud es lo más importante, tomen agua!!! Aquí les enseño lo que me quitaron esta mañana en la operación", finalizó diciendo la artista.



La guapa mujer ahora se encuentra recuperándose satisfactoriamente en el hospital.

Estas fueron las imágenes compartidas por Belinda. Fotos: Instagram