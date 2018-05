Honduras inicia ofensiva diplomática para lograr regularización de migrantes con TPS

Tegucigalpa, Honduras

Lograr la regularización migratoria de los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) es el objetivo de la ofensiva diplomática iniciada este lunes por el presidente Juan Orlando Hernández.

El gobierno hondureño solo tiene los próximos 18 meses, período de la última prórroga del TPS, para que Estados Unidos no deporte a los casi 44,000 compatriotas.



La iniciativa incluyó este lunes una videoconferencia con la red de cónsules hondureños en Estados Unidos y funcionarios que integran la Fuerza de Tarea Migratoria, para trazar una agresiva ruta de trabajo y emprender acciones de regularización de los hondureños amparados por el TPS.



El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes la cancelación del TPS y dio una última extensión del programa por 18 meses, al que están acogidos unos 44,000 hondureños.



“La Fuerza de Tarea tendrá una relación muy estrecha con los hondureños que viven en Estados Unidos", dijo Hernández.

“No están solos”, habrá más consulados

El mandatario hondureño exhortó a los tepesianos a que vayan a reinscribirse, ya que eso “es clave para pasar a la otra etapa de los 18 meses”.



En las próximas semanas Hernández viajará a Estados Unidos para reunirse con los cónsules hondureños y para crear un lobby con congresistas y con la Administración de Donald Trump para ver “cómo logramos una regularización, un paquete legislativo que permita ser amplio para lograr que nuestra gente regularice su estadía”.



En la reunión de trabajo el titular del Ejecutivo anunció que se abrirán nuevos consulados en San Francisco (California), Boston (Massachusetts), Charlotte (Carolina del Norte) y la agencia consular de protección en Phoenix (Arizona).



El gobierno de Honduras tomará medidas para apoyar a los connacionales, lo que incluye la reinscripción, asesoría legal y conformación de equipos del Gobierno y líderes comunitarios para incidir en el Congreso estadounidense.



Los tepesianos tienen dos meses para entrar al período de reinscripción.

Los consules de Honduras en EEUU estuvieron en la reunión vía videoconferencia.





LISTA ORGANIZACIONES PRO AYUDA LEGAL ESTADOS UNIDOS



WASHINGTON:

- Mil Mujeres

- Immigration Advocates Network (IMMI)

- Ayuda

- Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC)

- Kinds in Need of Defense (KIND)

- Comite de los Estados Unidos para los Refugiados e Inmigrantes (USCRI)

- Comisión de Equidad de Empleo de los Estados Unidos



CHICAGO:

- Casa Erie

- Centro Romero

- Coordinated Advice & Referral Program for Legal Services), CARPLS

- BENNU Legal Services

- HACES (Hispanic American Community Education and Services)

- Caridades Católicas

- Centro Sin Frontera

- Grupo REU Law Firm, LLC



DALLAS

- Proyecto Inmigrante

- Caridades Catolicas

- Centro de Conexion Global

- Abogado Samuel Pagan

- Abogada Alexandra Meaders



NUEVA YORK

- Roger and Asmar Oficina de abogados

- Coalición Mexicana

- Karla Prosper Oficina de abogados

- Caridades Católicas

- Collaborative de Chelsea



LOS ÁNGELES

- Los Ángeles

- Chirla

- El Rescate

- Carecen ( poco)

- Huprich Law

- Abogado Michael Sanchez



SEATLE

- Northwest Inmigrant Rigths Proyect

- The Church Council of Greater Seatlle

- One America Seattle

- Kids in Need of Defense Seattle

- Friends of Youth Renton



ATLANTA

- Acces to Law

- Richard Summers PC