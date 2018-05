Sergio Ramos se quedó con la última camisa de Andrés Iniesta del Barcelona

Madrid, España

Después del clásico español y la despedida de Andrés Iniesta del FC Barcelona pasó algo muy curioso que está dando mucho de qué hablar. Sergio Ramos el capitán del Real Madrid, recibió la camisa autografeada de Iniesta y la colgó en sus redes sociales.



"Para mi compi Sergio, por muchos momentos juntos y otros de rivales. Gracias y suerte", se lee sobre el número 8.



Sergio se ganó el repudio de los madrilistas que se quejaron en Twitter porque el capitán Blanco se quedó con la última camisa del mago del Barcelona.



"Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el Clásico de Andres Iniesta 8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo" escribió Ramos en sus redes sociales.







