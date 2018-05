Palacio de Buckingham publica primeras fotos del rostro del tercer hijo del príncipe William y Kate

Londres, Inglaterra

Este lunes el Palacio de Buckingham a través de su cuenta oficial en Twitter publicó las primeras imágenes del rostro del tercer hijo del príncipe William y la duquesa Kate.

El pequeño Louis posó para el lente de su madre, así lo describe el pie de foto en la que aparece el bebé vestido de blanco.

"Esta imagen del príncipe Luis fue tomada por la duquesa de Cambridge en el Palacio de Kensington el 26 de abril. El duque y la duquesa quisieran agradecer a los miembros del público por sus mensajes amables después del nacimiento del príncipe Louis, y por la princesa Charlotte tercer cumpleaños", se lee en el post.

Esta es la primera imágen del infante en la que se observa a cabalidad su rostro, y como era de esperar, ya es todo una sensación en el internet.

En otra toma aparece la princesa Charlotte cargando a su hermanito, el príncipe Luis, mientras le da un beso en la frente.

Sin duda alguna que estas tiernas imágenes tienen enternecidos a los millones de usuarios en las redes sociales que siguen a la realeza.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.



This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp