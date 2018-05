Fans de "Star Wars" nombran a sus mellizos como personajes de la película

Utah, Estados Unidos

Una pareja de Utah, Estados Unidos, se convirtió en padres de un niño y una niña el pasado viernes 4 de mayo, día de "Star Wars".



La fecha es celebrada por los fans de la franquicia cinematográfica debido a que en inglés, “May the fourth”, suena como la línea de la película "May the force be with you" (“Que la fuerza te acompañe”).



Kendall y Ross Robbins dijeron al canal KSTU-TV que nombraron a sus hijos Rowan Luke y Kai Leia en honor al film.

El segundo nombre, de cada uno de los pequeños, fueron tomados de los personajes principales de la emblemática serie.



"Tan pronto supimos que había la posibilidad de que fueran bebés del 4 de mayo, pensamos, okey", dijo Ross Robbins.



La pareja decoró la habitación de los mellizos con tema de "Star Wars".