José María Bartomeu, presidente del Barcelona, reconoce contactos con Antonie Griezmann

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconoció el lunes haber tenido "en octubre" contactos con el entorno de Antoine Griezmann, en un momento en que la prensa española habla del posible fichaje de la estrella del Atlético de Madrid en verano.



"Con su representante tenemos relación como la tenemos con otros representantes. Fue el pasado mes de octubre, fue un encuentro, pero nada más. No hay que dar pie a más especulaciones", dijo el dirigente azulgrana en la radio catalana Rac1.



Bartomeu también admitió haberse cruzado "de casualidad" con Griezmann el pasado verano durante unas vacaciones en las islas Baleares.



"Lo ví el pasado verano de vacaciones. Nos encontramos con él, como me he encontrado con otros jugadores, pero no he comido con él", añadió.



A sus 27 años, Griezmann ha reiterado a menudo que ahora quiere levantar trofeos, destacando este aspecto para mantener la hipótesis de una salida del Atlético, su club desde 2014. El internacional francés aseguró además que decidiría sobre su futuro antes de la Copa del Mundo (14 de junio-15 de julio).



Pero, mientras la prensa catalana da por cercana su salida hacia el Barça previo pago de su cláusula de rescisión (100 millones de euros), el jugador mismo ha frenado esas especulaciones.



"No es buena información", dijo a principios de abril en una televisión francesa, antes de abrir la puerta a una renovación de su contrato con el Atlético, que concluye en 2022: "hablamos con el club para ver qué podemos hacer".



En esta misma entrevista este lunes por la mañana, Bartomeu también aseguró categóricamente que el técnico Ernesto Valverde seguirá la próxima temporada, tras los rumores sobre que la eliminación en la Liga de Campeones podría costarle el puesto pese al doblete Liga-Copa.



"Será el entrenador de la próxima temporada. Nadie ha dudado de eso", dijo Bartomeu, afirmando que tras el partido contra la Roma que supuso la eliminación del Barça en cuartos de final de la 'Champions' "todo el mundo dijo la suya, pero no ha pasado por mi cabeza que no siga".



"Valverde ha dicho que quiere continuar, tiene contrato con el Barcelona y ya está. No hay nada más que decir. Ha conseguido el doblete que sólo lo hemos conseguido ocho veces en la historia del club", concluyó.