Persistente enjambre sísmico alarma sureste de El Salvador

San Salvador, El Salvador

Un enjambre sísmico con una serie de más 400 temblores, que han alcanzado hasta 5,6 grados de magnitud en la escala de Richter, ha provocado daños en viviendas pero no víctimas en el sureste de El Salvador que se declaró en alerta naranja, informó una fuente oficial.



El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, informó en rueda de prensa que hasta las 16H00 locales de este domingo se reportaban al menos 150 viviendas con daños y lesiones leves en una niña que fue atendida por personal médico.



Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el enjambre sísmico, producto de la activación de fallas geológicas locales, se ubica entre los municipios de Chirilagua, en el departamento de San Miguel, e Intipucá, en La Unión, a unos 170 kms al sureste de San Salvador.



En virtud de los persistentes sismos "se emite alerta naranja (de atención a los afectados) para los municipios de Chirilagua, Intipucá y El Carmen", dijo Meléndez.



Ante la alerta naranja, las escuelas de los tres municipios permanecerán cerradas este lunes.



Una comisión de Protección Civil encabezada por el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, recorre la zona donde se instalaron tiendas de campaña para albergar a la población afectada, indicó Meléndez.



Los 299 sismos, cuya profundidad focal oscila entre uno y cinco kilómetros, se registraron entre la tarde del sábado y las 15H00 locales (21H00 GMT) de este domingo.



Del total, 40 fueron percibidos por la población, con magnitudes de entre 3,4 y 5,6, precisó el MARN.



"No se descarta la ocurrencia de sismos similares o mayores", advirtió el informe del ministerio.



Meléndez pidió a la población no atender "rumores" y señaló que "se ha activado la dirección general de Protección Civil que ha entrado en una fase de alerta".



En Chalchuapa, unos 100 kms al oeste de San Salvador, desde el pasado 29 de abril se registra otro enjambre sísmico que acumula 327 temblores cuya magnitud mayor ha sido de 4,1.



Por su alta sismicidad, producto de la cadena volcánica y de la interacción de las placas Cocos y Caribe, El Salvador es conocido como el valle de las hamacas.

