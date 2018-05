Presidente de Irán Hasan Rohani advirtió a Donald Trump que lamentará abandono a programa nuclear

Teherán, Irán

El presidente iraní, Hasan Rohani, advirtió este domingo a Estados Unidos que lamentará "como nunca" un eventual abandono del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, a pocos días del anuncio de la decisión del presidente Donald Trump.



"Si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear, verán pronto que lo lamentarán como nunca en la historia", declaró Rohani, en un discurso en Sabzevar (noroeste) difundido por la televisión iraní.



"Actualmente, todas las tendencias políticas, que sean de derecha, de izquierda, conservadoras, reformadoras y moderadas, están unidas", destacó el presidente iraní.



"Trump debe saber que nuestro pueblo está unido, el régimen sionista (Israel) debe saber que nuestro pueblo está unido", agregó Rohani.



En principio, el 12 de mayo, a más tardar, Donald Trump debe anunciar si Estados Unidos se retira del acuerdo firmado en julio de 2015 por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China) más Alemania e Irán.



Con este texto, Irán declara que no busca dotarse del arma atómica y acepta moderar su programa nuclear para dar al mundo la garantía de que sus actividades no tienen fines militares.



A cambio, Teherán obtuvo el levantamiento progresivo de las sanciones internacionales, que significaron un duro golpe a su economía.



Pero Trump denunció el acuerdo y dio hasta el 12 de mayo a los países europeos para endurecer el texto. Si no lo hacen, su país saldrá del acuerdo.

Resistencia

En Irán, los ultraconservadores mantienen una línea dura. El jueves, Alí Akbar Velayati, consejero de asuntos internacionales del guía supremo, ayatolá Alí Jamenei, afirmó que Irán dejará el acuerdo si Washington ejecuta su amenaza.



A diferencia de la línea dura, Rohani y su ministro de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, no dieron precisiones las últimas semanas sobre cuál sería la reacción iraní.



"Sea cual fuere la decisión de Trump, resistiremos", declaró Rohani este domingo.



El presidente dijo haber dado "desde hace varios meses (...) las órdenes necesarias", en particular a la Organización Iraní de Energía Atómica, en previsión de la decisión de Trump. Rohani no dio sin embargo detalles sobre esas consignas.



Los países europeos, en particular Francia, buscan preservar el acuerdo intentando negociar sobre el tema de los misiles y el papel regional de la República Islámica. Pero Rohani rechazó categóricamente adentrarse en esas discusiones.



Teherán "construirá cuantos misiles y armas sean necesarios" para su defensa, dijo. "Respetamos nuestro compromiso, pero decimos claramente al mundo entero (que) no negociaremos con nadie sobre nuestras armas y nuestra defensa", advirtió.



El presidente iraní subrayó asimismo que Irán está dispuesto a discutir temas regionales, pero no a abandonar su combate "contra el terrorismo".



"Queremos hablar con el mundo para que nuestra región esté segura", pero "no les permitiremos que creen un nuevo Dáesh (acrónimo en árabe de grupo Estado Islámico)", dijo Rohani.



El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió un endurecimiento del acuerdo de 2015 para evitar una escalada en el conjunto de Oriente Maedio.



Para Macron este acuerdo es sólo un "pilar" para una solución global, mucho más amplia, con tres aristas: el periodo post 2025, cuando expiran algunas cláusulas sobre las actividades nucleares de Irán, el programa balístico de Teherán y el papel de la República Islámica considerado "desestabilizador" en la región.



Este domingo, el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, comienza una visita de dos días a Washington.



En un comunicado aseguró que los países occidentales están "unidos en sus esfuerzos por hacer frente al comportamiento iraní, que hace menos segura la región de Oriente Medio".