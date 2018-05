Actriz porno Stormy Daniels se burla de Donald Trump en Saturday Night Live

Los Ángeles, Estados Unidos

La actriz porno Stormy Daniels se enfrentó a un Donald Trump encarnado por el actor Alec Baldwin, en el programa de televisión humorístico "Saturday Night Live", mientras el domingo su abogado también arremetió contra el presidente en los medios.



Daniels y su representante legal Michael Avenatti parecen envalentonados tras la revelación de que Trump reembolsó dinero a su abogado por un pago a la estrella porno, menoscabando la afirmación del mandatario de que no sabía nada al respecto.



Una gran ovación se sintió en el plató del popular programa de la televisión estadounidense cuando apareció Daniels en la apertura de la emisión el sábado en la noche, momento que suele ser reservado para grandes estrellas o figuras prominentes y de actualidad en este país.



En su breve actuación, Daniels tomó una llamada a pedido del abogado personal del presidente Trump, Michael Cohen, interpretado por el comediante Ben Stiller. Trump dijo que simplemente escucharía la llamada entre ellos, y 'Cohen' le preguntó a Daniels si estaba sola.



"¿Qué llevas puesto?", soltó el falso Trump en una interrupción al falso Cohen que provocó risas entre la audiencia en vivo en el set de grabación de este programa.



Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, afirma haber tenido una relación con el presidente en 2006, cuando ya estaba casado con su tercera y actual esposa Melania, y haber recibido un pago de 130.000 dólares de Cohen para no revelarlo.



En SNL el falso Trump le pregunta a Daniels qué puede hacer para dejar este escándalo atrás.



"La renuncia", respondió ella con una gran sonrisa.



Mientras Daniels hizo el comentario en un programa humorístico, Avenatti la secundó en The Guardian.



"Al final, (Trump) se verá obligado a renunciar", dijo al periódico. "Creo firmemente que habrá demasiadas pruebas de su mala conducta y de quienes lo rodean para que pueda sobrevivir al resto de su mandato", agregó.



Hasta esta semana Trump había negado todo conocimiento del pago de 130,000 dólares por parte de Cohen, limitándose a admitir que éste lo representaba en el litigio frente a Stormy Daniels.



Pero luego apareció en escena Rudy Giuliani -el exalcalde de Nueva York y nuevo integrante del equipo legal de la Casa Blanca- y afirmó lo contrario. Dijo que Trump había pagado a Cohen entre 460.000 y 470.000 dólares para reembolsar la suma dada a la actriz así como "gastos secundarios", sin dar más precisiones.



El jueves, visiblemente contrariado, Trump cambió radicalmente de estrategia, admitiendo que reembolsó los famosos 130.000 dólares a Cohen.



"Tenemos evidencia de que el presidente sabía de este pago al menos en los meses posteriores a la campaña. Sin duda lo sabía mucho antes de su declaración en abril de este año en el Air Force One, donde efectivamente se paró y le mintió al pueblo estadounidense" al respecto, dijo Avenatti al programa "This Week" de ABC.

"Call up Stormy Daniels and fix this once and for all.” #SNL pic.twitter.com/k56rfAaPNw — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) 6 de mayo de 2018