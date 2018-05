Las órdenes de Zidane se cumplen: No hubo pasillo del Real Madrid al Barcelona

Barcelona, España

Finalmente la palabra de Zinedine Zidane ha pesado. Real Madrid no le hizo el pasillo al Barcelona este domingo en el clásico español y la tradición se ha roto.



El entrenador del Madrid había advertido que por una orden de él, los Merengues no harían pasillo al Barça, actual campeón de Liga, dizque porque el club culé no les hizo un pasillo cuando los de Madrid ganaron el mundialiato.



Los jugadores a cambio, se han quedado en el pasillo dándole abrazos y saludos a Andrés Iniesta quien jugó su último clásico este domingo. Luego en la salida y tras las fotos posadas de los clubes, hubo un abrazo entre Cristiano Ronaldo y Lio Messi para poner final a la novela.

La salida de los dos equipos al campo de juego.