Maluma revela cómo fue el "tenso momento" que vivió cuando conoció a Gerard Piqué

Al parecer, la excelente relación laboral que ha surgido entre Maluma y Shakira no le ha hecho mucha gracia al jugador del Barcelona, Gerard Piqué.

La asombrosa química que existe entre los cantantes Maluma y Shakira los ha convertido en uno de los duetos más atractivos del momento y sus melodías provocan un verdadero furor entre todos sus seguidores.



Pero esta creciente y excelente relación laboral que traspasa la pantalla también ha llegado a oídos de Gerard Piqué, pareja de la colombiana, quien supuestamente no ha tomado con mucha gracia esta amistad.



Al menos así lo vivió el mismísimo Maluma cuando contó la anécdota del día que conoció al futbolista del Barcelona. Según relató el artista, lo presentaron con Piqué en el mismo momento que grabaron 'Trap', el último hit que interpretaron juntos.



“Yo me quería ir, fue el momento de mayor tensión en mi vida. Esto porque la letra dice: ‘quiere que se lo haga en diferentes partes; ella está cansada de desilusiones’“, reveló el galán en una entrevista de la revista Billboard latino. “Vi que a Gerard Piqué le estaba gustando la canción, pero fue muy intimidante… Cuando terminó la canción Gerard dijo… mi amor, me encanta”, agregó.



El músico aseguró que después de esta aprobación se sintió mucho más relajado, pero que la tensión logró ponerlo completamente nervioso.



Tras el éxito de "Chantaje", Shakira y Maluma conformaron una sensual pareja que rompió récords. Por ello, es que también fueron la reciente cara de la revista Billboard para la que protagonizaron una controvertida producción de fotos.