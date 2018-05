EN VIVO: Alineaciones del Barcelona vs Real Madrid, el último clásico de la Liga

Barcelona, España

Barcelona y Real Madrid se miden este domingo a las 12:45 de la tarde, horario de Honduras, en el último clásico de la temporada, uno en el que no hay mucho en juego en la Liga española.



Y es así que lo único de lo que se habla es sobre el Madrid debe corresponder con la guardia de honor al club catalán tras conquistar el título liguero el pasado fin de semana.



El pasillo es considerado como un gesto de respeto, en el que los jugadores se alinean a la salida del túnel para homenajear a sus oponentes al ingresar a la cancha. Se ha visto en previos clásicos, pero el Madrid no quiere saber nada ahora.



“Nosotros no vamos a hacer pasillo, nada”, declaró el técnico madridista Zinedine. “La respuesta es muy clara. Es decisión mía. Yo no entiendo lo del pasillo. Al final no se va hacer y ya está”.





XI del Barça

1 M. ter Stegen

3 Piqué

18 Jordi Alba

23 S. Umtiti

8 Iniesta

4 I. Rakitić

5 Sergio Busquets

14 Philippe Coutinho

2 Sergi Roberto

10 L. Messi

9 L. Suárez

XI del Real Madrid1 K. Navas

4 Sergio Ramos

12 Marcelo

6 Nacho

5 R. Varane

10 L. Modrić

8 T. Kroos

14 Casemiro

7 Cristiano Ronaldo

9 K. Benzema

11 G. Bale