Presidente de Panamá convoca a diálogo para decidir sobre Constituyente  

Ciudad de Panamá, Panamá

A un año de que concluya su mandato, el presidente panameño Juan Carlos Varela convocó este sábado a un proceso de consultas con partidos políticos y agrupaciones económicas y sociales para explorar la posibilidad de llamar a una Asamblea Constituyente.



Varela hizo el exhorto durante una ceremonia en el Tribunal Electoral en que se hizo el anuncio de las próximas elecciones presidenciales del 5 de mayo de 2019.

Las consultas comenzarán el lunes en la presidencia de Panamá y tomarán un lapso de siete semanas, de acuerdo con el mandatario. “El debate puntual es si procede o no (la Constituyente), es buscar el consenso nacional para hacer la convocatoria a un sistema político más eficiente, transparente en una democracia representativa”, planteó el presidente a los periodistas.



El llamamiento a una Constituyente fue una promesa de campaña de Varela, quien se comprometió a convocarla una vez que llegara a la presidencia.



También es un anhelo de diversos sectores de la sociedad en aras de mayor transparencia y eficacia gubernamental y como blindaje de la democracia. Líderes políticos consideraron inoportuno a un año de las elecciones convocar a un diálogo para decidir sobre una reforma a la carta magna.



“Este es un nuevo ingrediente que pude afectar el proceso electoral, no podemos distraernos en una reforma constitucional frente a un proceso electoral”, afirmó el presidente del partido opositor Cambio Democrático, Rómulo Roux. “El presidente tuvo la oportunidad de plantearlo en sus dos primeros años de gobierno y no lo hizo, ese tiempo ya se le pasó”.



El postulante a candidato presidencial independiente Ricardo Lombana consideró que la convocatoria parece “una estrategia política, más que un llamado genuino a reformar la constitución”.



“Creo que es una cortina de humo lo que ha hecho hoy el presidente, nadie está pensando en entrar en un debate de constituyente, donde acabamos de abrir un proceso electoral, lo que quiere el pueblo es saber quién va a ser su presidente”, indicó por su parte Binicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático.



De llegarse a un consenso en las consultas, el Ejecutivo tendría que presentar la Asamblea de Diputados para su debate un proyecto de convocatoria para una Asamblea Constituyente. El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, dijo que habría que esperar cuál será la decisión del Legislativo en caso de que haya el consenso durante el periodo de consultas.



Explicó que “podríamos hablar de una quinta papeleta _en las elecciones de 2019_ donde se pregunte al pueblo si quiere o no una Asamblea Constituyente o podríamos hablar ya de la elección de los constituyentes”.



La última reforma constitucional ocurrió en 2004 bajo el método de dos Asambleas de Diputados diferentes, durante los gobiernos de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) y del presidente Martín Torrijos (2004-09).