Thalía sorprende a sus seguidores de Instagram con su cambio de look

Nueva York, Estados Unidos

¿En algún momento se imaginaron ver a la famosa protagonista de la telenovela "María la del barrio" con su cabello rubio? Pues la cantante Thalía ha sorprendido a todos sus fanáticos con su brillante cambio de look, lo que ha ocasionado que esté colmada de halagos por parte de sus seguidores.



"¡Y salió el sol! ¡Provoca cambiar de piel y pasarla bien!", escribió la intérprete de "No me enseñaste" junto a la publicación que realizó en su perfil de Instagram y que en tan pocas horas, ya suma 124 mil 'me gusta'.



En la fotografía se puede apreciar a la guapísima artista con un atuendo color azul y unos lentes que complementan su juvenil imagen y que sencillamente la hacen lucir espectacular.





Esta es la fotografía con la que Thalía sorprendió y cautivó a sus fans en su perfil de Instagram.







"Pareces niña de 15", "Hay que gozar la vida antes que la vida se lo goce a uno. Rubia te vez más joven", "Me muero", "Sólo sigue siendo tú eres guapa Thalia. Se te ve excelente, buena actriz y cantante. Desde Ecuador" son tan solo algunos de los comentarios que muchos de sus fans ya le han realizado a la también actriz.



Tal parece indicar que la enorme sonrisa que se le dibuja en el rostro a la talentosa mujer, solamente refleja que está pasando por un gran momento en su vida y este cambio de look ha sido la mejor manera que ha encontrado para hacerlo saber a todo el mundo.