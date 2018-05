El artículo de Octavio Carvajal en El Heraldo: Guerra a morir

Octavio Carvajal

Tegucigalpa, Honduras

Una guerra a morir se ha desatado en la “clase” política y empresarial hacia el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, ante el ataque de la DEA y de la Maccih contra sus “dignos” miembros salpicados por narcos y podridos. Ciertos ya están de “paseo” por el imperio, unos van para abordaje y otros que están presos aquí o caerán muy pronto por picaritos.

El “Juan Orlando Va” que muchos corearon en 2013 para llevarlo al sillón como que va camino al abismo. El indómito y el Legislativo pareciera que están de buenas, pero no todo es color de rosa tras el encierro de la matrona por presuntos actos de corrupción. Su antecesor es apoyado por al menos 14 diputados que siguen en la mira de la ley.

Curules

Los cachos sacaron 65 diputados en los comicios de 2017 y unos 40 (los más antiguos) -aunque se envían telegramas con el lempireño- se sienten relegados porque el jefe tiene su grupo de consentidos junto a quienes fueron coordinadores de su reelección. Los marginados son de los 18 departamentos y un trozo tiene menudos apuros legales.

Y todo el lío surgió cuando los mismos parleros -entonces regidos por JOH- visaron la “ley de extradición”, que para muchos no tiene pies ni cabeza. Ya de Presidente, selló el acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) de crear y ceder que la Maccih engrille funcionarios corruptos. Se “suicidaron” y ahora están de correr, no digan que no.

Nadie -mucho menos los cachos- midieron los efectos de esos pactos (por presión de los gringos) y por los cuales están cayendo los del mundo narco y los fétidos. Con todo y sus emporios siguen hundiéndose. Empero, lejos, de entregas o capturas por fraudes (ni siquiera las del Seguro Social) las bombas que asechan a JOH son múltiples, ni su familia está exenta.

Excusas

Grandes han caído en el imperio. Sistemáticamente se rindieron Los Cachiros, se capturó a Los Valle, a “Don H”, y al primogénito Fabio Lobo (condenado). Ninguno de ellos cerró el pico ocasionando dolores de cabeza a otro grupo de políticos. Uno se fue dizque a trabajar al norte y otro, por cierto, joven, se divorció, vendió todo y va para Nueva York. ¡Ajá!

Prácticamente “renunciaron” a la nacionalidad hondureña sin mucho empujón, contrario al liberal Fredy Nájera, que se entregó (por temor al panteón) nomás la DEA lo nominó como “narco”. “Banqueros”, políticos, hijos de papi y mami se fueron contra su voluntad. Nadie acepta sus malos pasos y hoy el clavo se lo están sacando con JOH.

Dentro y fuera de su partido, el gobernante tiene sus principales enemigos, quienes aliados con tropas del mundo ruin le declararon guerra a morir. Así quedó probado en las pasadas elecciones donde hordas criminales –curtidas por pandilleros y portando banderas de la oposición- se tomaron centros de votación, reventaron morteros para espantar a los electores y generar caos.

Eres tu

Así se dio cuenta JOH y sus amigos de campaña que los golpes al narcotráfico y a corruptos (hasta de su partido) lo tenían inseguro. El “Fuera JOH” jugó y sigue jugando un papel dominante en su segundo mandato. En la escena salta un rival del mandatario. Es un joven diputado que se le tira de santo con un suplente enamorado de Colombia. ¡Eres tú mijo!

Este muchacho rellenó las redes sociales agitando el “Fuera JOH”. Por cierto, su principal bastión es un palancón que fue visto incendiando un hotel cercano a Casa Presidencial y la justicia ni los dueños del hospedaje procedieron contra su vandalismo porque es sobrino de políticos poderosos curiosamente tapados por los gringos y por países del sur.

Lejos de sus adversarios, el indómito está cercado por gente de su amado Partido Nacional. El día de los comicios (en otro hotel de la“capirucha”) un “amigo” le gritó “perdiste hijo de p…” Fue funcionario del “Cambio Ya”. Igual que él, numerosos azules, cheles y “subversivos” odian a muerte a JOH por las extradiciones y los juicios por corrupción.

Los aullidos de lobos y lobas dieron su efecto en domos de poder. Ahora ya sabemos quién es el verdadero jinete del “apocalipsis”. La guerra se abrió. Estamos en peligro por los bandidos.