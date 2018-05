Este lunes, a las 8:30 de la mañana, llegarán restos del héroe bombero

Yony Bustillo

Tegucigalpa, Honduras

El llanto de los suyos no dejará de fluir hasta llevarlo a su última morada. Sus hijos y su esposa no se resignarán hasta no verlo por última vez. Pero la angustiosa espera de la familia del héroe bombero, Óscar Fernando Madrid, terminará hasta el lunes.

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, comunicó este viernes a los seres queridos de Madrid, que el último viaje del apagafuegos de 34 años, de regreso a su tierra, ya no será hoy.

“El embajador me dijo que no se pudo enviar el cuerpo de mi sobrino, será hasta el lunes”, comunicó a EL HERALDO, Alfredo Madrid, tío del bombero.

A las 7:00 de la noche, el embajador Rivera confirmó a EL HERALDO que después de una extensa reunión decidieron que los restos del valiente bombero llegarán al país a las 8:30 de la mañana del lunes. Y más tarde, Casa de Gobierno envió un comunicado en el que detallaba que Madrid Gonzales “será recibido por sus familiares, sus compañeros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y una comitiva del Gobierno de la República”.

El apagafuegos se convirtió en la tercera víctima mortal del fatal incendio ocurrido el pasado 25 de abril en el sector de La Montañita, al oriente

de Tegucigalpa.

Ese día perdieron la vida los bomberos Josué Vargas y Felipe Varela, mientras que tres resultaron gravemente heridos.

Entre los tres heridos estaba Madrid Gonzales, que junto a Frank Obilson Santos de 31 años y Ever Velásquez de 21, fueron llevados el domingo anterior a México, mientras un pueblo entero derramaba lágrimas y elevaba oraciones por su pronta recuperación, aunque esta no llegó para óscar.

Allá fueron ingresados al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (Ceniaq), donde solo dos permanecen con vida.

En un principio las autoridades habían informado que hoy, entre las 10:00 y 11:00 de la mañana, arribarían sus restos mortales.

Honores

El Cuerpo de Bomberos tenía lista una ceremonia especial en las instalaciones de Aeropuerto Internacional Toncontín. Manuel Zelaya, subcomandante de los Bomberos, informó que todo estaba listo.

Las actividades que tienen previstas es rendirle todos los honores de ordenanza, luego hacerle un reconocimiento póstumo por parte de los Bomberos del aeropuerto.

Después, trasladar su féretro al cuartel central, frente al Estadio Nacional, donde durante dos horas sus compañeros se despidan de él y luego llevarlo a la funeraria San Miguel Arcángel.

Los familiares tienen destinado sepultarlo en el cementerio San Miguel Arcángel, en el sector de Las Casitas.

Zelaya expresó que dentro de la institución queda un enorme vacío por su muerte.

Lo recordó como un hombre ejemplar y carismático y era un gran padre con sus tres hijos. Además, era un ejemplo a seguir, ya que estaba a seis clases para graduarse como licenciado en Administración de Empresas. Sus familiares lloran y se refugian en sus fotografías.

En cada una de las imágenes Madrid luce sonriente, lleno de vida. En su hogar era un hombre querido y su inesperada muerte mantiene angustiada a su unida familia.

Su tío, Alfredo Madrid, dijo que estos días han sido duros, la esposa se levanta y recae, esperando el cuerpo de su esposo.

Mientras que sus hijos ven sus fotografías a cada momento, añorando volverlo a ver. “Solo le pedimos a Dios la sabiduría necesaria para poder asimilar este asunto, pero le damos gracias a Dios por todo”, dijo.