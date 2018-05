Solo 7 candidatos para fiscal general presentaron toda la información

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Siete de los inscritos como candidatos para fiscal general presentaron toda la documentación requerida. El resto, 22 de los autopropuestos, tienen tres días para completarla.

Así se colige de la información proporcionada por el presidente de la Junta Proponente y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.

Indicó que ayer hicieron los análisis de cada una de las carpetas de los 22 autopropuestos y de los seis que fueron presentados por las diferentes organizaciones.

De acuerdo con esa verificación determinaron que de las 27 inscripciones, solo siete cumplieron con todos los requisitos, es decir, que presentaron sus carpetas con el 100 por ciento de las exigencias.

Estas personas son Daniel Arturo Sibrián Bueso, Doris Imelda Madrid Zerón, Aníbal Federico Izaguirre, Sara Patricia Sagastume, Hermes Omar Moncada, Óscar Armando Vásquez Tercero y Mario Roberto Ríos Amador.

Mientras que 19 de los 28 postulados presentaron sus carpetas incompletas, para lo cual se les da un plazo de tres días y que subsanen las deficiencias la otra semana, del lunes 7 al miércoles 9 de mayo. En el caso de Morales Montalván y Chinchilla se esperaba ayer que confirmaran su participación y que llevaran la documentación.

En la reunión, la Junta Proponente también resolvió sin lugar un recurso de nulidad presentado contra la participación de la Sociedad Civil, ratificando su presencia en la Junta.

Amplían plazo

Por 24 horas más le ampliaron el plazo al actual fiscal general del Ministerio Público (MP), Óscar Fernando Chinchilla, para que confirme su postulación.

La Junta Proponente para la elección del fiscal general y adjunto del MP se reunió ayer en Comayagua para revisar los expedientes de cada uno de los postulados a ocupar el cargo.

De los 28 postulados hasta las 12:00 de la noche del pasado 30 de abril, solo la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales Montalván, y Chinchilla no habían confirmado su participación.



Argueta informó que debido a que no se han logrado comunicar con los cinco comités de las colonias y con el pastor Moisés Aguilar que propusieron a Chinchilla, decidieron ampliarle el plazo para hoy a las 4:01 de la tarde. Decidieron hacer un llamado por los diferentes medios de comunicación a quienes lo propusieron para que en 24 horas manifiesten si acepta la postulación o no.