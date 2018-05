Nahún Espinoza: “Olimpia debe capitalizar...”

Deportes

Tegucigalpa, Honduras

Olimpia se juega el boleto a la final y en el campamento merengue tienen claro que la clave es ganar el partido. Nahún Espinoza ya tiene todo listo para mandar a sus guerreros a la batalla de este domingo ante Motagua.

El timonel merengue aceptó que habrá varias permutas en el 11 titular pues están necesitados de ganar, una de estas novedades en la inclusión de dos delanteros. El mandamás espera que no se pierdan balones el domingo ante el Ciclón.



¿Todo pasará por el manejo de la pelota?

Definitivamente que el reglamento lo tienen a favor ellos y, por lo tanto, para nosotros es la final, no podemos estar pensando más que en lo que es este partido para disputar el campeonato. Alguna cosa en cuanto a planteamiento puede variar, pero lógicamente no lo voy a comentar tomando en cuenta el rival y las condiciones de juego a la que nos vamos a enfrentar, debemos tener mejor dominio de pelota.



¿Cuál debe ser el planteamiento de Olimpia?

Tenemos que ser más ofensivos y no solo entre la presencia de hombres en ataque, sino también en el funcionamiento de juego y concepto de ataque. Olimpia debe capitalizar la experiencia que tiene y para esta final que tenemos hay que estar bien en todos los aspectos.

¿En qué momento llega Olimpia a este juego?

Estamos en un proceso con Nahún Espinoza, esa es la realidad, aunque otros no lo quieran aceptar, pero eso no quiere decir que no queremos llegar a la final y ganar el campeonato. La historia la tenemos que escribir y el domingo se va a ver, ya después la directiva tomará decisiones.



¿Le gustaría seguir en Olimpia?

Sí, me gustaría porque ya podría yo armar el equipo y así hacer un diagnóstico del mismo equipo, revisaríamos los objetivos de la directiva y qué es lo que se puede contratar, tendríamos que verlo después, de momento estamos concentrados en el equipo.



¿Planea hacer cambios en el equipo titular?

Ya hemos definido el equipo y estamos tranquilos, podría ser una situación hasta lógica el jugar con dos delanteros, pero hay que ver si el jugador entiende a qué juega, ver si tenemos características para eso y ver si tenemos generación de juego.



¿Los antecedentes en semifinales no favorecen a Olimpia?

Hemos hablado bastante con los jugadores sobre la llave del torneo pasado, les he preguntado qué pasó y cómo es posible que hayan ganado 2-0 el primer duelo y comiencen ganando el segundo, ese partido al Olimpia lo dañó bastante, eso hay que dejarlo atrás.



¿Cree que el campeón será un sampedrano?

Yo no creo que del que salga de San Pedro. Es claro que Marathón ha hecho una gran campaña, el España ha tenido complicaciones, pero sigue siendo el campeón y, bueno, de Motagua hay que ver cuántas finales ha jugado, Olimpia es Olimpia siempre.



¿Qué mensaje le manda a Motagua y al árbitro?

Que no se pierdan balones, que los jugadores interpreten. El árbitro no debe dejarse influenciar, Óscar Moncada es de los enormes del país, por eso espero que pite bien, que no se equivoque tan evidentemente.