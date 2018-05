Juan Pablo Montes prepara su muralla en la defensa en clásico Motagua y Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

La experiencia que ha acumulado Juan Pablo Montes en la zaga de Motagua es envidiable. El defensa es el que más juega y acaba de cumplir 171 partidos con el Ciclón Azul.



"Estoy agradecido con Dios porque me ha mantenido todo este tiempo libre de lesiones. Ya vamos a llegar a los 200 si Dios quiere. Si estoy bien físicamente quiero seguir siendo titular" comentó. "Le doy gracias a Dios por poder estar en estos partidos de semifinal que son bonitos y tenemos que dar el máximo para poder sacar los buenos resultados y avanzar a la Final".



Pablo es el sub capitán de Motagua y ve al grupo decidido a pelear por llegar a la Final. "El equipo está motivado. Nadie quiere perder estos partidos. Ya sabemos como juegan ellos y ese es el condimento de este clásico. Primero Dios podemos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Nosotros los defensas estamos con la mentalidad de mantener el arco en cero".



El Ruso Montes ha jugado todas las semifinales contra Olimpia y por eso conserva grandes recuerdos ante los Blancos. "Sí, fueron momentos bonitos porque pudimos celebrar la mayoría de las veces. Siempre ponemos videos y recordamos esas jugadas, los goles. Ojalá que en esta semifinal nos vuelvan a salir bien las cosas".



Recuerdos de viejas batallas

La primera semifinal que Pablón vivió ante Olimpia en el Torneo 2014, el primer título de La Barbie. "Fue un momento difícil para el Chino por la pérdida de su mamá pero tuvo la fortuna de meter esos dos goles que nos clasificaron a la Final.



Nos sentíamos tristes por él ya que es un momento que no queremos que pase pero Carlos supo asimilar esa situación, es más nos dijo que iba a golear y se lo dedicaría a su madre y así fue. Espero que si le queda alguna posibilidad este domingo pueda concretar algún gol".



Otro momento inolvidable para El Ruso fue en el 2015 cuando dejaron en el camino al Albo y avanzaron a la Final contra Honduras Progreso. "Recuerdo ese gol de Kevin López. Fue una jugada por la izquierda de Elvir. Ya faltaba poco para que terminara el partido cuando salió Noel Valladares del marco y Kevin marcó de cabeza, luego salió celebrando para la banca y se quitó la camisa. Eso fue uno de los momentos más bonitos porque veníamos buscando ese gol. La barra lo festejó muchísimo" admitió.



Al año siguiente en el 2016, se dio un enfrentamiento más contra Olimpia. En ese campeonato Motagua pasó por encima de Olimpia y campeonizó contra Platense. "En esa semifinal Erick Andino y Marcelo Pereira tuvieron la fortuna de anotar los goles. Fue un momento bonito cuando clasificamos a la Final. La verdad es que uno quiere volver a vivir eso y que vuelvan esos goles".



Sin embargo, la semifinal más hermosa que vivió Juan Pablo Montes fue la última cuando clasificaron luego de ir cayendo 0-3. "La verdad fue un clásico doloroso para nosotros porque perdimos el primer partido y en el segundo nos anotan el tercero. La mayoría de nosotros pensábamos que ya estaba todo perdido pero faltaba mucho tiempo. Gracias a Dios nos esforzamos y en el segundo tiempo pudimos remontar. Ese ha sido uno de los mejores clásicos que he vivido. Metimos el primero, el segundo y el tercer gol" mencionó.



"Cuando fuimos a camerinos nos pusimos a pensar en lo que estaba pasando. Nos dijimos que faltaban 45 minutos y solo nosotros podíamos remontar ese partido. Los cambios ayudaron de mucho y esa fue la clave para remontar. Fue algo sicológico. Si nos poníamos a pensar que ya estábamos muertos no nos hubiésemos levantado".



Para este domingo, Pablo le pide a sus compañeros defensas concentración total. "El partido está abierto para ambos y va a pasar el más afortunado de meter los goles. Primero Dios estaremos bien mentalizados". Pablo opina de los atacantes del vecino pero prefiere enfocarse en todo el sistema de ataque del León.



"Creo que si estás pensando en Michael Chirinos y Moya que son los más desequilibrantes otro jugador te puede anotar los goles. Vamos a pelear estos 90 minutos y esperamos ganar y clasificar a la Final".