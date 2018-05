Autoridades de Honduras no han sido informadas sobre cancelación del TPS

Tegucigalpa, Honduras

María Dolores Agüero, canciller de Honduras, negó que la decisión de una cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), ya haya sido confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

''No ha sido cancelado, no hemos recibido esa información, incluso en la embajada en Washington no la han recibido, hay que esperar la comunicación oficial'', indicó.

La reacción de la funcionaria se produce después de que medios internacionales como The New York Times, Univisión y Miami Herald aseguraran que el gobierno de Donald Trump ya puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), programa humanitario que ampara a más de 44,000 hondureños.

Según datos del Center for American Progress, los beneficiarios hondureños del TPS han vivido en Estados Unidos un promedio de 22 años.

Además, son padres de al menos 53,500 niños nacidos en el país gobernado por el magnate Trump.

Las cifras también establecen que de los 57,000 hondureños con TPS que hay en total, actualmente 46,700 tienen un empleo. Todos han contribuido con más de 31,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto en los últimos 10 años.