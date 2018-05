¿Representará algún logro en la Liga el derbi Barcelona vs Real Madrid?

Madrid, España

Barcelona vs Real Madrid será un partido que para muchos no representa nada en la Liga de España, sin embargo ambos equipos llegan con logros y títulos que han disfrutado en los últimos días.



El clásico con más audiencia en el mundo, se jugará este domingo en el Camp Nou (12:45 hora de Honduras), donde los culés esperarían el pasillo de los blancos tras haber ganado la Liga y Copa de Rey.



Para el Real Madrid que está muy decidido tras clasificar a la final de Kiev, el Liverpool de Mohaned Salah será el último examen para alcanzar el triplete en la Champions League.



Para el equipo azulgrana está en juego el invicto, ya que desde que comenzó el campeonato no han perdido un juego, liderando la tabla con 86 puntos.



A falta de cuatro jornadas en España, el Real Madrid solo puede aspirar una mejor posición en la tabla, ya que actualmente se encuentran terceros con 71 puntos, contra 75 del Atlético de Madrid.



El derbi se jugará a las 12:45 hora de Honduras y EL HERALDO te ofrecerá todos los detalles de este clásico mundial.