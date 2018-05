Amplían vigencia a licencias vencidas por falta de material en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa, Honduras

La falta de material para emitir licencias de conducir ha obligado este jueves a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte a extender la vigencia de los permisos que ya están vencidos o por vencer.

A través de un comunicado la Policía Nacional confirmó que los conductores cuyas licencias vencieron en los últimos días, o vencerán en las próximas semanas, no serán objeto de sanción por esta falta.

La razón de la no emisión de licencias de conducir se debe al incumplimiento del contrato por parte de la compañía Inversiones Alfa y Omega, responsable de proporcionar el material.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte posteriormente informará cuando el proceso sea reanudado.

Aquí el comunicado íntegro:



La Policía Nacional de Honduras a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en relación al material para la emisión de licencias a la ciudadanía en general, comunica:



1. Que debido al incumplimiento del contrato por parte de la compañía Inversiones Alfa y Omega, responsable del suministro del material para la emisión de licencias de conducir, según licitación pública No. SEDS-002-2017, “temporalmente no se cuenta con este material”.



2. Se realizan las acciones de sanción que conforme a ley y al contrato proceden por este incumplimiento que afecta el proceso de emisión de las licencias de conducir.



3. A los conductores que tengan su licencia vencida y están en proceso de renovación de la misma, se les informa que se ampliará la vigencia de dicha licencia hasta solventar esta situación y no serán objeto de sanción por esta falta.



4. A las personas interesadas en gestionar su licencia de conducir por primera vez, se les pide su comprensión, no obstante, pueden adelantar los trámites correspondientes para quedar listos para la impresión de la misma.



La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposición de servicio a la sociedad y pide disculpas a la población por los inconvenientes causados por esta situación.



03 de mayo de 2018

