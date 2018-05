﻿"Pantera Negra" lidera las nominaciones a los MTV Movie and TV Awards  

Los Ángeles, Estados Unidos

"Pantera Negra", la película de superhéroes que se ha convertido en una de las más taquilleras de todos los tiempos, quedó el jueves a la cabeza de las nominaciones para los MTV Movie and TV Awards.



La película de acción sobre el ficticio reino africano de Wakanda lideró con siete las nominaciones, incluida la de mejor película para los premios que se entregarán el 18 de junio en Los Ángeles.



El segundo puesto, con seis nominaciones, fue para "Stranger Things", la serie de Netflix que recrea un pequeño pueblo de Indiana cuya tranquilidad se ve alterada por una serie de sucesos sobrenaturales.



Los MTV Movie and TV Awards, como los MTV Video Music Awards, celebran momentos de la cultura pop y se jactan de ser menos acartonados que los Óscar y los Emmy, premios de referencia de la industria.



Las categorías incluyen "mejor beso" y "mejor actuación de un personaje asustado". También a diferencia de los principales premios de la industria, por segundo año los MTV serán de género neutral y no se adjudicarán de forma separada a hombres y mujeres.



La comediante Tiffany Haddish será la presentadora de los premios MTV Movie and TV Awards, cuyas estatuillas tienen forma de cajas de palomitas de maíz.



Haddish protagoniza la comedia "Girls Trip", que también está a nominada a mejor película, junto con "Avengers: Infinity War", "Wonder Woman" y la adaptación de terror "It".



Los nominados son decididos por los productores y ejecutivos del canal musical MTV, mientras que los ganadores son escogidos por el público, que vota por internet.



Así, las producciones comerciales son siempre favoritas, en contraste con el Óscar y otros premios que se basan en la opinión de críticos y la industria.





