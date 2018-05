Sigue en pie ajuste salarial para diputados

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El ajuste salarial de los diputados propietarios sería de 50 mil lempiras mientras que la mitad -25,000 lempiras- a los suplentes que se encuentran integrados en el Congreso Nacional. Así lo confirmó ayer la jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, quien aseguró que este aumento todavía no ha salido reflejado, el cual implica el cien por ciento de lo que ganan en la actualidad.



“Si bien es cierto aquí todo mundo quiere aumento de sueldo, no seamos hipócritas y decir que no, pero es un incremento desproporcionado”, manifestó.



La congresista admitió que respaldó con su firma un acuerdo al que llegaron la mayoría de los jefes de bancada con los miembros de la junta directiva del Poder Legislativo. Sin embargo, los legisladores del Pinu se abstendrán de recibir ese incremento a su remuneración mensual mientras no se mejoren los salarios de los demás empleados del CN, indicó.



Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Elvin Santos, argumentó que “existe un problema enorme a nivel de los suplentes, que no pueden sufragar ni siquiera las llantas que se gastan viniendo de sus pueblos a atender las sesiones”.



Ninguno de los directivos del CN consultados por EL HERALDO ha querido referirse al tema