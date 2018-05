Pinu y Libre no apoyarán con sus votos la elección del fiscal

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Las bancadas de los partidos de oposición en el Congreso Nacional no respaldarán el proceso de elección del nuevo fiscal general y adjunto de la República.

“Eso ya prácticamente está arreglado, lo que le puedo asegurar es que va a ser un nacionalista y un liberal; esto es producto de negociaciones que se dan entre las bancadas”, mencionó Doris Gutiérrez, jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu).

Entre tanto, los enlaces del partido Libertad y Refundación (Libre) en el CN sostienen que no acompañarán la escogencia de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP).

En el Partido Liberal hay dos posturas sobre este proceso. El jefe de la bancada de este instituto político tradicional, Elvin Santos, anunció que “vamos a discutir mucho con nuestros correligionarios, vamos a hablar bastante con el Central Ejecutivo y con el resto de los liberales para que podamos tener un nivel de consenso cuando sea el momento oportuno”.

Descartó que vaya a hacer algún tipo de alianzas con el Partido Nacional y dijo que se le ha dado la plena libertad a los 26 congresistas “cheles” para que voten a su manera.

“Nosotros no imponemos, no somos dictadores, no amenazamos, manejamos el diálogo, la propositividad y la armonía”, enfatizó el ingeniero.

El excandidato presidencial liberal, Luis Zelaya, destacó que se definirá una posición partidaria consecuente “con los genuinos intereses del país y no personales ni de grupo”.