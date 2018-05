Zonas de Honduras que estarán sin energía este jueves 03 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión del servicio eléctrico por varias horas en diferentes puntos del país.



El cambio de postes, mantenimiento general del circuito, limpieza de brechas serán los trabajos que se realizarán.



Aquí la lista:

Juticalpa, Olancho de 8:00 -8:10 am a 3:50 a 4:00 pm

Colonia Solidaridad

Colonia Los Ángeles

Colonia Bella Vista

La Concepción

El Bijagual

Potrerillos

El Encinal



De 8:00 am a 4:00 pm

La Empalizada

Los Batallones

San Antonio de Saraha

La Columbia

San Felipe

Cayo Blanco

Laguna Seca

Tres Ceibas

La Pusunca

San Francisco de Becerra



La Tigra, Francisco Morazán de 8:00 am a 4:00 pm

Parte de El Hatillo

Corralitos

Aldea Los Jutes

Piligüin

Sitraunah

Las Moras

La Tigra

La Rosario

Jutiapa



Namasigüe, Choluteca de 8:00 am a 4:00 pm

Jacalito

Altamira

Colonia Nueva Esperanza

Los Rincones

Caserío la Chorrera

Colonia 5 de Julio

Barrio El Centro

Barrio Japón

Namasigüe

San José de la Landa

La Mora

San Jerónimo

Colonia San Antonio

Colonia Victoria Norte

Santa Ana

San Agustín

San Rafael

Vuelta El Cerro

Aldea San Francisco



Municipio de Tocoa, Colón de 8:00 am a 5:00 pm

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

La Independencia

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

La Salomón

Manga Seca

La Occidental

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán (Privado)



El Paraíso y San Antonio, Copán de 8:00 am a 4:00 pm

El Paraíso Copán

Cengtral Hidroeléctrica Morja

San Antonio Copán

La Playona

Agua Buena

Naranjito

Las Juntas

Bombas Sanaa

Las Flores

Buenos Aires

La Magua

Río Lindo

Libertad Nueva y Vieja

San Antonio Crusistas

El Charcón

Santa Cruz

Manguito

Colón Jubuco

Alto Colón

La Peña

Las Sardinas

San Juaquín

Buena Vista

La Reforma

Pueblo Nuevo

El Ocotón

El Macical

Loma Ancha

San Raymundo



Quimistán de 8:30 a 4:30 pm

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

El Virrey

Azacualpa

Ingenio Chumbagua

San Marcos

Santa Bárbara

Nueva Frontera

Macuelizo