Ramón "Primitivo" Maradiaga explica cómo ocurrieron los hechos por los que lo castigó la FIFA

Tegucigalpa, Honduras

Ramón Enrique "Primitivo" Maradiaga se despertó este miércoles con la noticia de que no podrá participar en ninguna actividad oficial relacionada con el fútbol durante dos años, ante el castigo impuesto por la FIFA tras señalarlo de cohecho y corrupción.

Pero ¿de qué hecho exactamente lo acusa el máximo organismo rector del fútbol mundial?, el "Primi" respondió a esa interrogante en una conferencia de prensa este mediodía.

Todo se remonta a 2016, a un juego entre El Salvador y Canadá en la fase de grupos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Rusia 2018.

"Cuando terminó el juego ante Canadá, lo extendieron 10 minutos del tiempo adicional y eso se lo hice ver al comisario de árbitros, un señor costarricense, le dije ´mire, hay que ser serios... hay que mandar árbitros que sean más responsables en este tipo de compromisos´ y él sólo me hizo un gesto de encogimiento de hombros porque yo estaba completamente seguro de que nosotros íbamos a jugar con la convicción de que íbamos a sacar nuestro resultado y que no nos interesaba lo que estaba pasando en el partido Honduras - México", detalló Maradiaga.

Y es que según reveló el hasta hoy estratega del Juticalpa FC, su único error fue no haber informado a la federación salvadoreña que tenía conocimiento de que un grupo de futbolistas acordaron recibir una gratificación económica de un tercero a cambio de alterar el resultado del encuentro eliminatorio.

"En julio me llaman de la federación salvadoreña para dar mi declaración y de ahí pasó el lapso de tiempo y en noviembre me llega un correo de FIFA donde se me hace ver de que estoy en un sumario y que ellos pedían si yo buscaba defenderme", dijo Ramón Maradiaga.



"Yo les mandé mi trayectoria y que preguntaran a la Concacaf cuál era mi comportamiento cuando estuve al mando de alguna selección. Les hice ver que aceptaba mi error de no haberle notificado a la federación, pero que también les invocaba el hecho de que cualquier conversación deportiva siempre iba hacer alocución a lo que en ese momento había pasado", explicó el hondureño.

Ramón agregó que "hay un apartado en el que ellos mencionan de que mi error fue no haberlo notificado a la gente de la federación y por eso me he hecho acreedor a esta sanción (...) no sé si voy a apelar, porque no tengo la capacidad de conseguir ese dinero".