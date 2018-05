Ramón "Primitivo" Maradiaga tras suspensión de FIFA: "Tal vez sea mi despedida como técnico de fútbol"

Tegucigalpa, Honduras

Ramón "Primitivo" Maradiaga reaccionó, este miércoles, a la suspensión de dos años que la Comisión de Ética independiente de la FIFA impuso contra él por su "implicación en un intento de manipulación de partidos" cuando fue entrenador de El Salvador.

Durante una conferencia de prensa brindada en la capital de Honduras, el ex entrenador de Motagua, manifestó que "se siente tranquilo" y no sabe si apelará "porque no tiene la capacidad de pagar" el trámite legal.

"No he hecho nada malo, mi error fue no haberlo comunicado a la Federación Salvadoreña de Fútbol y por eso me dan como culpable", dijo.

"Primi" es señalado de permitir que los jugadores salvadoreños negociaran un amaño en 2017 mientras disputaban un juego contra Canadá. El duelo formó parte de la ronda VI de la eliminatoria de Concacaf a Rusia 2018.

"Voy a pensar si apelo o no. No dejaré de atender prioridades de mi familia por un caso que quizá esté juzgado". "Primi" Maradiaga



Sobre las acusaciones aclaró que su máximo error fue no comunicarle nada a la Federación. "Simplemente me aparté y dije que no era asunto mío".

"Primi" también narró que en julio de 2016 le llegó un correo advirtiéndole sobre la suspensión, pero él se limitó a responder que "buscaran sobre su trayectoria y preguntaran cuál era su comportamiento". "Yo no me presto a ese tipo de instancias", fue su defensa.

Sobre su futuro como entrenador dejó entrever que posiblemente este escándalo sea su "despedida como técnico de fútbol".



Vea parte de la conferencia brindada este miércoles por parte de Maradiaga: