Más de la mitad del Senado de Estados Unidos pide renovar TPS para hondureños

Washington, Estados Unidos

Un grupo de 53 legisladores demócratas pidieron al gobierno de Donald Trump renovar la protección migratoria especial de la que gozan 57.000 hondureños, desde 1999, debido a los destrozos causados por el huracán Mitch.



“Las condiciones simplemente no han mejorado lo suficiente para reintegrar de una manera segura y productiva a los beneficiarios en sus comunidades”, reza una carta dirigida a la secretaria de seguridad nacional Kirstjen Nielsen y difundida el martes por el representante californiano Jimmy Gómez.



Los legisladores alegan que la situación en la nación centroamericana se ha agravado por irregularidades en los comicios presidenciales de noviembre y por las protestas callejeras que le siguieron, las cuales dejaron al menos una docena de muertes.



En el Congreso estadounidense hay 453 legisladores en total.



Una portavoz dijo a The Associated Press que el Departamento de Seguridad Nacional no suele comentar públicamente sobre correspondencia con congresistas.



El estatus migratorio temporal, conocido por sus siglas en inglés TPS, tiene una vigencia de dos años. Cuando el beneficio estaba por expirar en noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional postergó hasta julio una decisión definitiva que debe ser anunciada antes del 5 de mayo.



Estados Unidos concede a ciudadanos de países afectados por guerras o desastres naturales el TPS, que permite trabajar legalmente en el país.



Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump ha revocado el TPS para varias naciones como El Salvador, Nicaragua y Haití tras determinar que factores de riesgo ya no obstaculizan el retorno de esas personas a sus países de origen.

