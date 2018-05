Héctor Vargas teme una mano negra contra Marathón en semifianles en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El exceso de confianza puede ser el peor enemigo de Marathón en juego de vuelta ante Real España y parece que el argentino Héctor Vargas lo tiene muy claro. "Ya les dije a los muchachos que vamos 0-0", aseguró el timonel verdolaga.



Es que los verdes ganaron 1-0 el duelo de ida, tienen la ventaja que les da su mejor posición en el torneo y encima cerrarán en casa. Un escenario completamente a favor.



Vargas insiste que le preocupan algunas cuestiones externas que pueden decantar la balanza en contra o favor. Esta vez se acordó de Pedro Rebollar.



¿Cómo está Marathón para este cierre de la semifinal?



Bien, venimos de un resultado a favor. Era el único lugar donde no le habíamos ganado, le ganamos en el Olímpico y también en el Yankel, le hemos ganado en las tres canchas de San Pedro Sula. Hay que tratar de concentrarnos en los que tenemos a favor y no equivocarnos.



Ante Real España le salió como en la canción, cambió sistema y gol de Marathón.



Nosotros veníamos jugando de la misma manera, lo que cambiamos fue el lugar de presión. Otra cosa, cuando te va mal en el primer partido(de semifinal) todo mundo dice que le afectó los 15 días que estuvo parado, de Marathón nadie habló eso, que jugamos de igual a igual en el Morazán.



Se vio muy bien.



Pudimos haber tenido una ventaja más con el tema del penal, con lo del gol anulado, que el único que no lo vio lícito fue Pedro Rebollar. Estamos equivocados ocho millones o quizás un poco menos, hay otro par que dicen que no, pero me preocupa que el asesor diga que no.



¿Le preocupa?



Me preocupa, me preocupan los líneas, si hay alguien que se equivocó fue él, con la designación de líneas jóvenes la otra vez. Realmente tenemos que mirar eso, que no nos metan alguna mano negra otra vez como para cambiar la historia porque yo sé que los intereses están cada vez más fuertes. Llegando a la final cerramos en el Yankel y es donde las pautas televisivas son más grandes.



Decía "Tato" que en Honduras solo se juegan 40 minutos...



El torneo pasado que fue campeón sí se jugaban 90... En esto nos conocemos todos. El fútbol uruguayo es lento, que no venga a hablar aquí que se juegan 40, nos conocemos todos.





Será un duelo muy exigente.



Pero claro, ya le dije a los muchachos que estamos 0-0, que el próximo sábado jugamos nuestro primer partido de semifinales y vamos a jugar como tal. Es en nuestra cancha y nuestra gente, vamos a tener que ir con todo. Realmente estamos en el lugar que queremos. Claro que será un partido duro y también habrá momentos difíciles.. No pasó en el Olímpico(semifinal), teníamos tres goles en contra tras el primer juego, recibimos uno en el primero y en segundo tiempo casi le damos vuelta al resultado. Este equipo se preparó para momentos duros y aquí siempre vamos festejar cuando cumplimos el objetivos. Buscaremos llegar a la final y se festejará si levantamos la copa.



¿La ventaja que tiene cómo la están asimilando?



Por eso digo, se asimila de la mejor manera porque podés cerrar en casa y tenés de tu lado el resultado y el reglamento, pero la seriedad será siempre la misma. Repito, durante mi gestión aquí en San Pedro Sula al Real España le hemos ganado en todos lados, así que no vengan con el tema de antecedentes de hace cinco o seis años porque aquí estamos con otro equipo, que tiene todas las ganas de hacer valer su localía, como en todo el torneo, que nos hemos jugado la vida en cada partido.



Pasará el técnico que será más astuto.



A veces uno tiene que analizar ciertas cosas y ser inteligente en alguna situación. La otra vez fuimos un equipo demasiado romántico, pero ahora nos fuimos a plantar diferente y logramos un resultado diferente. En esta instancia cualquier cosita de sacar ventaja lo tenés que hacer.



Decía Kevin al terminó del partido que los dejaron vivos.



Quién los dejó vivos fue el línea, que lo cambiaron a último momento. Se adelantó cuatro pasos, no le trabó(A Yustin Arboleda) la pelota porque le dio vergüenza, pero el línea tenía que haber parado. Ese línea fue justo el que cambiaron porque estaba Leiva para ese partido y de repente apareció Cruz. Sospechoso, hay que tener cuidado con el tema de los líneas para estos partidos. Ahí aparecen unos, como le salió al Honduras Progreso y lo sacó campeón.



¿Cómo o confiarse con todo este escenario a favor?



Yo hablé con ellos, los primeros 90 vamos 0-0, ahora tenemos que ir por todo. Venimos con esa concentración de hace varios partidos. Este equipo tiene la concentración necesaria para afrontar cualquier situación y ni hablar cuando hay que sacar ventaja en tu casa..



¿Cómo hacer para no sentirse en la final?



Esto no es de sentirse, es de hacerlo, nosotros tenemos que jugar cómo se debe. Ya hemos esquivado no tener el problema del torneo pasado, nos complicó mucho, empezamos con un árbitro y terminamos con otro. Ahora no, vamos ir con todo para pasar a la segunda instancia..



La directiva ha pedido que todos lleguen de verdes..



Claro, es parte de lo que Marathón tiene que pregonar de aquí en más. Este estadio tiene que vestirse de verde, tienen que respetarlo. Los números lo reflejan, tenemos un partido perdido y fue en los últimos 11 minutos contra el equipo que era bicampeón, tenemos que seguir de la misma manera, este estadio tiene que ser nuestra fortaleza. Esta bueno que la directiva imponga esas decisiones.