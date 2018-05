Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 2 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que este miércoles 2 de mayo habrá cortes de servicio kpor los trabajos de mantenimiento.

Por trabajos de cambios de poste, limpieza de brecha y mantenimiento general del circuito se irá la energía por más de seis horas en estos sectores del país.



Aquí el listado:

Teupasenti, El Paraíso, de 8:30 am a 4:30 pm

Colonia Los Pinos

Los Pinares

El Dorado

Jacaleapa

Las Crucitas

Potrerillos

Río Azul

La Chorrera

El Tablón

Los Plátanos

Ciudad de Potrerillo

Aldea Las Crucitas

Agua Blanca

Netiapa

Aldea Las Champas

Loma Lim´pia

El Sursular

El Naranjo

El Junquillo

Casco urbano de Teupasenti

San José del Potrero

La Vega del encanto

Las Flores

Las Cortinas

San Isidro

La Toyosa

La Unión

El Rodeo

Los Almendros

San Lorenzo

Las Delicias

El Pataste

Las Ánimas

Las Majadas

Plan Largo

La Cueva

El Olingo

Val Paraíso

Corralito

Cebadilla

La Aguja

Buenos Aires

El Ocotal



Tela, Atlántida, de 8:00 am a 5:00 pm

Colonia 19 de Julio

Barrio Venecia

Residencial Jamil

Residencial Las Palmas I y II

Residencial Venecia

Urbanización Venecia

Residencial Andino Alcerro

Colonia Nuevo Atardecer

Colonia Milenium Etapa I y II

Barrio Las Brisas

Colonia Sitraterco

Colonia Romero Larios

Colonia 15 de Enero

Colnia Monte Fresco

Barrio La Curva

Residencial Zacapa

Barrio El Paraíso

Colonia Municipal

Colonia Flores del Paraíso

Colonia Nueva Esperanza

Colonia 4 de Enero

Aldea Nuevo San Juan

Villas Honduras Shore Plantation

Tornabé

Barrio Independencia

Barrio Webarich

Barrio Water Tank

Colonia Los Profesores



Santa Cruz de Yojoa de 8:00 am a 4:30 pm

Aldea de Sosoa

Yojoa

Las Marías

Oropendolas

Pinolapa

Achiotal

Cacetas de peaje



Villanueva de 1:30 pm a 3:30 pm

Pueblo Nuevo

Zip Buena Vista

Tropigas

Bemex

Colisa

Colonia Monte María

Aldea El Paraíso

Coxgas

Palmaplast

Dinaplast

Plastinova

Residencial La Hacienda

Pronorsa