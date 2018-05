Keylor Navas, la pieza clave del Real Madrid para llegar a la final de la Champions League

Madrid, España

Keylor Navas tuvo un papel decisivo en el pase del Real Madrid a su tercera final consecutiva de Liga de Campeones, con paradas importantes en el empate de este martes con el Bayern Múnich (2-2), en el duelo de vuelta de semifinales en el Bernabéu, después de que el equipo blanco ganara en la ida en Alemania por 2-1.



El portero costarricense mostró sus intenciones de hacer un gran partido desde el minuto 1, con un despeje de puños tras un lanzamiento de falta desde la izquierda de su amigo y excompañero colombiano James Rodríguez.



Aunque su momento de gloria en ese primer tiempo llegó en el minuto 34 cuando en un mano a mano con el peligroso delantero polaco Robert Lewandowski puso un pie milagroso, el izquierdo, para deshacer la buena oportunidad del atacante.



Antes de eso, se había ilustrado en varias ocasiones, como en el minuto 2, en una salida en tromba del Bayern, tocando el balón, tras un centro del austríaco David Alaba, que esperaba Thomas Muller para rematar.

VEA: Los mejores memes tras el juego Real Madrid vs Bayern Múnich



En esa salida fulgurante del equipo alemán, Navas nada pudo hacer cuando se adelantó el Bayern en el minuto 3, con un remate desde muy cerca de Joshua Kimmich, que aprovechó un error grueso de Sergio Ramos, que no acertó a despejar y dejó el balón a los pies de su rival.



- Buen primer tiempo -

Cuando apenas se había superado la media hora, en el minuto 32, el costarricense sacó provecho de su buena colocación para detener un disparo raso dentro del área de Thomas Muller.



Al inicio del segundo tiempo, en el minuto 59, Navas realizó una parada prodigiosa metiendo su mano derecha y desviando a córner un disparo envenenado desde fuera del área de Alaba.



Pero el show de Navas no quedó ahí, superándose a sí mismo, en un gran segundo tiempo, con una gran parada en el minuto 74 tras un remate dentro del área del francés Corentin Tolisso.



Cinco minutos más tarde, en el 79, el portero tico atrapó el balón cuando se colaba cerca de uno de los postes, tras un cabezazo de Thomas Muller, que dio en el defensa brasileño del real Madrid, Marcelo.



El guardameta costarricense puso el epílogo a su buena actuación en el descuento, en el minuto 93, anticipándose a un remate de Lewandowski, tras un jugada dentro del área de Mats Hummels.



Con esas paradas, se desquitó del gol encajado ante su amigo James Rodríguez en el minuto 63, cuando el colombiano se encontró con un balón en el área, que cruzó ante la salida del costarricense.



De este modo, Navas jugará su tercera final consecutiva de Liga de Campeones, tras las ganadas en 2016 al Atlético Madrid por penales en Milán y en 2017 en Cardiff frente a la Juventus de Turín (4-1).



- Su tercera final -

El 26 de mayo en Kiev se verá las caras con Liverpool o Roma, que disputan el miércoles su partido de vuelta de semifinales, tras la victoria inglesa en la ida por 5-2.



La buena actuación de Keylor Navas contrastó con la noche aciaga del portero del Bayern Múnich, Sven Ulreich, que no acertó a despejar con el pie tras una cesión de su compañero Tolisso (46), quedando el esférico en las botas del francés Karim Benzema, que solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía.



Y es que Karim Benzema, autor de los dos goles del Real Madrid, después de haber anotado en el minuto 11, fue el otro héroe del Real Madrid en este partido. Junto a Keylor Navas.



"Estoy orgulloso de este equipo. Hay que creérselo porque estamos en otra final. Ellos son un equipazo y lo llevan demostrando muchos años. En líneas generales hemos sido mejores y merecemos estar en Kiev. El ADN blanco te empuja a luchar hasta el final. Somos merecedores de estar en la final, y tenemos que prepararnos", afirmó un feliz Navas al final de su gran partido.