Televisa cancela programa de Laura Bozzo a una semana de su estreno

Ciudad de México, México

¡Vestida y alborotada! Así quedó la conductora peruana, Laura Bozzo, luego que la compañía productora Televisa decidiera cancelar su nuevo programa que saldría al aire la segunda semana de mayo.



La noticia fue brindada por el periodista mexicano Alex Kaffie, en su columna de El Heraldo de México cuando escribió: “El programa con el que regresaría (Laura) a Las Estrellas (canal de Televisa) ha sido detenido, grabó el pasado 16 de marzo el piloto con el que planeaba retornar a la televisión la segunda semana de mayo”.

A lo anterior agregó: “Pero oh sorpresa, Televisa tomó la magnífica decisión de no aprobarlo”.



Y es que hace uno meses la conductora de "Laura en América" anunció por todo lo alto que volvería a la pantalla chica con nuevo proyecto, noticia a la que también el columnista dedicó el siguiente párrafo:



"Cruzo los dedos, ¡pero para que no salga al aire! El viernes en el foro 16 de Televisa San Ángel, Laura Bozzo va a grabar el piloto (programa muestra) con el que planifica volver al Canal 2 (Las Estrellas). Si los que comandan Grupo Televisa aprueban su salida al aire (¡cruzo los dedos para que NO lo hagan!) la Señorita Larva estará de regreso próximamente. Asco".

Se desconoce si esta es una decisión definitiva o habrá alguna modificación en el programa, para luego ser lanzado al aire. De igual manera cuál es el nuevo concepto del proyecto.

En cuanto a los televidentes, algunos se mostraron a favor de la decisión tomada por los ejecutivos mexicanos, mientras que otros, decepcionados al saber que por los momentos no verán a la mujer que popularizó la frase:“Qué pase el desgraciado”.