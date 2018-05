J Balvin lanza su propio tema para el Mundial Rusia 2018 y se llama "Positivo"

Tegucigalpa, Honduras

El cantante J Balvin lanzó su propio tema musical para el Mundial Rusia 2018 al que llamó "Positivo".



Todo parece indicar que el colombiano quiere hacerle la competencia a "Colors", canción oficial de la FIFA interpretada por Maluma y Jason Derulo.



En el vídeo clip de "Positivo", canción que realizó a duo con el DJ haitiano Michael Bru, se observa a Balvin bailando junto a un grupo de personas que ondean banderas de todos los países.

"Todo el mundo bailando ya, mi equipo está puesto en la raya, sé que no me fallan, sé que no me fallan. Estamo’ en posición, vamo’ por las medallas, eh-eh", es parte de la letra del tema que promete posicionarse en el primer lugar de las principales listas musicales.



Balvin presentó su nuevo sencillo en la cadena Telemundo el 29 de abril y en tan solo tres días el vídeo ya supera los dos millones de reproducciones en la plataforma Vevo.