Blac Chyna podría estar embarazada del rapero YBN Almighty Jay, de 18 años de edad

La pólemica modelo estadounidense Blac Chyna, de 29 años de edad, nuevamente es noticia, esta vez por los rumores que se han expandido a través de las redes sociales sobre que la archirrival de las Kardashian podría estar embarazada de su novio, el rapero YBN Almighty Jay, que es once años menor que ella.



Media Take Out News difundió fotografías de la pareja en el aeropuerto de Los Ángeles, en donde la exnovia de Rob Kardashian, vestía un traje con estampado animal print color amarillo.





Según el sitio web, la también empresaria presumió su pancita de embarazada ante los fotógrafos y hasta se acarició el estómago. Así que de confirmarse su embarazo, sería el tercer hijo de Chyna, quien ya tiene un niño de cinco años con el también rapero Tyga y una niña de un año junto a Rob Kardashian.



Nueva etapa

Desde que Blac Chyna concluyó su romance con el hermano de Kim Kardashian, los fans esperaban con ansias que la diva volviera a enamorarse.



Y, al parecer, ese momento le llegó más pronto de lo que se imaginaba, pues según diversas fuentes en Hollywood, Chyna y el rapero de 18 años de edad habrían empezado a salir en febrero de este año.