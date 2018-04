Los Ángeles, Estados Unidos

La modelo Gigi Hadid y el cantante Zayn Malik podrían haber retomado su relación, luego que hace un mes, ambos anunciaran mediante sus redes sociales que habían decido terminar.

Los rumores sobre una posible reconciliación surgieron a raíz de que paraparazzis captaran a la pareja dándose en un beso en una calle de Nueva York.

En la toma se observa claramente como Zayn Malik besa a Gigi en la boca.

Gigi Hadid y Zayn Malik estuvieron juntos durante dos años, por lo que el rompimiento de la pareja tomó por sorpresa a los seguidores de ambos.

Según reportan medios internacionales, durante el tiempo que la pareja ha pasado separada, Zayn ha hecho de todo por regresar con la modelo.

Zayn and Gigi Hadid out in New York, April 29.



?: The Image Direct pic.twitter.com/RI9bb6O7TP