Sebastián Abreu atacó aficionados en la primera división del fútbol de Chile

El Estadio Bicentenario de La Florida, fue testigo de la reacción del ex jugador de Santa Tecla de El Salvador, desatando toda su furia contra los aficionados.

La Florida, Chile

El Loco Abreu, ex jugador del Deportivo la Coruña de España y de muchos equipos en el mundo, atacó a los aficionados de su propio club en Chile, cuando este no soportó las críticas lanzando una mesa a las graderías.



Tras finalizado el partido del Audax Italiano, equipo donde él juega de la primera división del fútbol de Chile, los aficionados comenzaron a recriminarle su mal juego y este reaccionó embravecido con los hinchas de su propio equipo.



El Estadio Bicentenario de La Florida, fue testigo de la reacción del ex jugador de Santa Tecla de El Salvador, desatando toda su furia contra los aficionados.



Horas después el jugador uruguayo publicó en sus redes sociales una fotografía olvidando el incidente, como si nada había pasado.



"Recibiendo la visita de Sebas Flores para alegrar el día un poco después de la nochecita que tuve, ya quedó en anécdota y ojalá que el equipo salga de esta mala racha, por las dudas esta mesa está atornillada" dijo el controversial jugador.