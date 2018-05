Alianza de Oposición no le dará de la deuda política a Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

La distribución de la deuda política entre los partidos que conforman la Alianza de Oposición contra la Dictadura, dejando por fuera al excandidato presidencial Salvador Nasralla, se ha convertido en otro ingrediente a las ya deterioradas relaciones entre este político con el expresidente Manuel Zelaya.

“A mí no me ofrecieron nada, ni me la ofrecieron, ni la pedí, ni la voy a pedir”, afirmó Nasralla cuando se le preguntó en Canal 11 si va a recibir algún porcentaje de la deuda política a la que se harán acreedores los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Partido Innovación y Unidad (Pinu) por haber obtenido 1,360,442 votos en las recientes elecciones.

“Los setenta millones de la deuda se los reparten ellos, ellos hicieron un acuerdo que a Libre le iba a tocar el 86 por ciento y al Pinu el 14 por ciento”, añadió Nasralla.

Sin embargo, a juzgar por la cantidad de votos obtenidos por la Alianza, a razón de 34 lempiras por cada uno, ambos partidos recibirán 46.2 millones, de los cuales ya recibieron un adelanto del 60 por ciento.

Cada vez que Nasralla participa en los foros de televisión revela su inconformidad por la distribución de la deuda que lo deja al margen de sus beneficios, pese a que fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición.

“No pedí deuda política, no la pedí, ni le estoy pidiendo, ni a él (Zelaya) ni a Guillermo Valle (presidente del Pinu), subrayó el expresidenciable.

Nasralla tampoco recibió deuda política del Pac porque perdió los sellos.

