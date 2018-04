Real Madrid-Bayern Múnich, dos gigantes a un paso de la cima europea

Madrid, España

El vigente doble campeón europeo Real Madrid recibe el martes (18h45 GMT) al Bayern de Múnich en la vuelta de la semifinales de la Liga de Campeones, con la ligera ventaja del 2-1 cosechado en la ida, en la búsqueda de su histórica tercera final consecutiva.



"Nos llevamos el resultado a favor, pero todavía no hemos hecho nada, hay que mantener muchísimo la calma, el máximo respeto a un grandísimo Bayern e intentar repetir este tipo de partido en casa", dijo tras la victoria en la ida el miércoles el capitán blanco, Sergio Ramos.



Los 'merengues' esperan que no se repita la experiencia de la Juventus, que en la vuelta de los cuartos de final remontó el 3-0 de la ida en Turín, pero un penal en el descuento permitió al Real Madrid marcar el gol que le daba el pase (4-3 en la eliminatoria).



"Hemos hecho algo extraordinario ganando fuera y ahora nos toca no cometer los mismos errores y mentalizarse de que el martes tenemos que salir con nuestra mayor determinación", dijo el viernes el técnico blanco Zinedine Zidane.



- Baja de Carvajal -

Sin Liga, que ganó el Barcelona el domingo, y sin Copa del Rey, que también se llevó el equipo azulgrana, la Liga de Campeones se ha convertido en el único objetivo para salvar la temporada.



Y de paso, conseguir ganar tres 'Orejonas' consecutivas, algo que logró por última entre 1974 y 1976 precisamente el Bayern de Múnich.



Pero el equipo blanco afronta la vuelta de semifinales con la baja de Dani Carvajal, que se lesionó en el muslo en el partido de ida.



La ausencia de Carvajal es preocupante, ya que con Nacho todavía en las últimas fases de la recuperación un lesión muscular, Zidane solo dispone del joven marroquí de 19 años Achraf Hakimi en el lateral derecho.



Por ese flanco ataca Franck Ribéry, que ya fue una auténtica pesadilla en la ida para el equipo blanco con sus llegadas y disparos.



Isco, lesionado en el hombro, también en la ida, se entrenó este lunes con el grupo y podría forzar para jugar el martes.



Pero, el Bayern no llega en mejores condiciones, ya que también tendrá que lidiar con dos ausencias de peso, la del extremo Arjen Robben y la del defensa Jérôme Boateng, que se lesionaron tambien en los primeros minutos de la ida.



- 'Toda la carne en el asador' -

Boateng sufrió una lesión en la "musculatura de los aductores del muslo izquierdo", que, según la prensa alemana, le tendrá fuera de los terrenos de juego entre cuatro y seis semanas, peligrando incluso su presencia en el Mundial.



En cambio, el técnico Jupp Heynckes recupera al defensa austríaco David Alaba, baja en la ida por lesión, y a Javi Martínez, que sufrió un golpe en la cabeza en aquel partido.



El equipo alemán acudirá al Bernabéu esperando encontrarse con la peor cara de un Real Madrid irregular, sobre todo en el campeonato nacional, pero que parece transformarse en competición europea.



"En los entrenamientos se puede ver que estamos concentrados trabajando. En el vestuario se da uno cuenta cuánto queremos pasar. Vamos a echar toda la carne en el asador", dijo Alaba a los medios de su club.



"Queremos jugar hacia adelante con valor. Queremos deshacernos de una vez del toque de respeto que siempre mostramos en estos partidos y entonces haremos que los balones traspasen la línea de gol", consideró su compañero Thomas Müller, que nunca ha logrado meterle un tanto al Real Madrid y considera que "va siendo hora".