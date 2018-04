El incómodo regalo sexual que Gwyneth Paltrow ofreció a su madre está dando qué hablar

Los Ángeles, Estados Unidos

La actriz Gwyneth Paltrow siempre sorprende a sus seguidores con sus inesperados regalos, pues para ella obsequiar un jugete para adultos no es cosa del otro mundo. Para muestra, un botón.

Recientemente la también empresaria ofreció de regalo a su madre, un vibrador, esto luego que la veterana actriz declarara para el podcast de Goop ‘On Mothers and Daughters’ que después de la muerte de su esposo, Bruce Paltrow -el padre de Gwyneth- en 2002, nunca pensó en buscar una pareja.



“No siento interés alguno por tener novio. De verdad que no. Si me rompieran el corazón lo más probable es que acabara tirándome por un puente. No me apetece en absoluto que así sea, y es lo uno o lo otro, así que no”, aseguró Blythe Danner cuando su famosa hija se ofreció a registrarla en alguna aplicación de citas como Tinder o JDate y enseñarle todo sobre su funcionamiento.



“Siempre puedo ir a Goop y conseguirte uno de los vibradores”, le respondió Gwyneth con total naturalidad, pero su madre con mucha educación respondió: “Muchas gracias, pero no, gracias”.