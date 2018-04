“Que los tres regresen con bien de México”: tia de bombero lesionado 

Tegucigalpa, Honduras

Cinthia Pacheco, tía de Frank Obilson Santos, despidió a su sobrino con la esperanza de que regrese recuperado y lleno de vida como estaba antes de la tragedia.



Sin poder verlo ni escuchar sus palabras, la señora confió que “la esperanza es que regresen con bien los tres, porque si decidieron llevarlos allá (a México) es porque hay mejor atención y yo sé que van a salir bien de esta, que Dios los acompañe”, dijo.



La señora agradeció el apoyo de las autoridades hondureñas en este difícil momento, ya que no es fácil vivir una tragedia así y ellos iban graves, dijo.



La esposa de Santos, su mamá y sus hermanos residen en España, mientras que su padre ya falleció.



No obstante, para acompañarlo se vino una de sus hermanas, quien viajará a México para ayudar en su proceso de recuperación.



Santos es padre de un niño de seis años que vive en el interior del país con los padres de la esposa, quien no lo ha vuelto a ver desde que sucedió la tragedia.



“Tenemos la fe que van a regresar con vida, va a regresar bien, no solo él (Frank), sino que también sus compañeros”, dijo Pacheco al momento que miraba partir el avión.



“Dios es el médico de médicos y él los va a sanar”, manifestó.



Agregó que “estamos agradecidos pues hoy (ayer) se los llevaron a México, augurando que allá van a estar mejor, tendrán los mejores tratamientos”.

Lea además: Bomberos quemados en La Montañita ya están en México