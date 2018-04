Diego Vazquez: "Estamos bien en estos primeros 90 minutos"

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vazquez tiene la plena confianza que Motagua jugará mejor el próximo partido ante Olimpia y reconoce que el empate los deja con opciones de clasificar.



¿Qué conclusiones sacás del primer partido de la Semifinal?

"Partido típico bastante peleado nadie quería regalar nada. Un segundo tiempo de pocas llegadas pero estuvimos ordenados. Estamos bien en estos primeros 90 minutos y es algo que pesa para lo que viene".



¿Porqué Motagua no desbordó como en otros partidos?

"Desbordamos en la medida que pudimos. En las bandas teníamos ugadores con buenas caracteríticas pero mostramos orden y equilibrio. Depende de lo que proponen ellos proponemos nosotros quizás no en la medida de otros partidos".



¿los deja tranquilos este resultado?

"Es relativo faltan 90 minutos la venta es mínima y no nos confiamos porque en 90 minutos el fútbol es una eternidad. Esperamos estar aplicados y concretar más. Empezando el primer tiempo tuvimos algunas llegadas pero tuvimos que adaptar al equipo por los jugadores que tenemos".



¿Se respetaron demasiado hoy?

"No se si del todo. El fútbol tiene mucha estrategia y me gustó el partido prefiero un Motagua 0-0 Olimpia que un México 9-0 ante San Vicente".



¿Hizo falta Wilmer Crisanto?

"Félix no tira tantos centros como Wilmer pero como es más rápido complica más al rival por su explosividad".

